Denizli’de Kan Donduran Olay! 2 Yaşındaki Bebek Dövülerek Hastanelik Edildi
Denizli'de annesinin erkek arkadaşı tarafından dövüldüğü iddia edilen 2 yaşındaki bebek, vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandı. Hayati tehlikesi bulunan bebek tedavi altına alındı. Kapanan sağ gözünden acil ameliyat olmasına karar verilen bebek, çektiği acı nedeniyle gözyaşı dökerken, onu kucağına alan hemşireler tarafından sakinleştirilmeye çalışıldı. Öte yandan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, çocuğun tedavi sürecinin ardından devlet korumasına alınacağını, Bakanlık olarak dava sürecine müdahil olarak ilgili kişilerin en ağır cezayı almasının yakın takipçisi olunacağını açıkladı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Olay, Sarayköy ilçesine bağlı Aşağımahalle'de meydana geldi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Aldığı darbeler nedeniyle başında travma oluşan bebek, hayati tehlikesi nedeniyle ambulansla Pamukkale Üniversitesi Hastanesine sevk edildi.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Denizli’de annesinin erkek arkadaşı tarafından dövüldüğü iddia edilen 2 yaşındaki çocuğun tedavi sürecinin ardından devlet korumasına alınacağını, Bakanlık olarak dava sürecine müdahil olarak ilgili kişilerin en ağır cezayı almasının yakın takipçisi olunacağını açıkladı.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın