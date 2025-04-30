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Sahibi Ortaya Çıkmıştı! İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya Açıkladı: Gündem Olan Aracın Çakarı İptal Edildi

Sahibi Ortaya Çıkmıştı! İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya Açıkladı: Gündem Olan Aracın Çakarı İptal Edildi

Kübra Köklü
Kübra Köklü - Gündem Editörü
30.04.2025 - 22:46

İstanbul'un Beşiktaş ilçesinde çakarlı araç kullanan sürücü, motokurye ile tartışmıştı. Aracı Menzil şeyhin de kullandığı öğrenilirken, o çakarlı araç hakkında yeni bir gelişme yaşandı. 

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, trafikte geçiş üstünlüğü hakkını usülsüz biçimde kullanan ve emniyet şeridini ihlal eden şahıs hakkında cezai işlem uygulandığı, ışıklı ve sesli uyarı işaretiyle (çakar) geçiş üstünlüğü hakkının iptal edildiğini duyurdu.

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İstanbul'un Beşiktaş ilçesinde sıkışık trafikte lüks bir çakarlı aracın emniyet şeridinden gitmeye çalıştığı görüldü. Bir motokurye, çakarlı aracın sürücüsüne ''görevli misiniz?'' diyerek tartıştılar.

İstanbul'un Beşiktaş ilçesinde sıkışık trafikte lüks bir çakarlı aracın emniyet şeridinden gitmeye çalıştığı görüldü. Bir motokurye, çakarlı aracın sürücüsüne ''görevli misiniz?'' diyerek tartıştılar.

''Tahsisli araç'' diyen sürücü, emniyet şeridinde hızla devam etti.

Söz konusu aracın kime ait olduğu ortaya çıktı. Aynı plakaya sahip araca daha önce Semerkand grubu liderlerinden Muhammed Fettah'ın bindiği görüldü.

Bu olayın sosyal medyada tepki çekmesi sonrası harekete geçen İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

''Beşiktaş’ta ışıklı ve sesli uyarı işaretiyle (çakar) geçiş üstünlüğü hakkını usulsüz biçimde kullanarak emniyet şeridi ihlali yapan ve bu görüntüleri sosyal medya üzerinden paylaşılan araç tespit edildi.

ARACIN ÜZERİNDEKİ TRAFİKTE GEÇİŞ ÜSTÜNLÜĞÜ HAKKI (ÇAKAR) İPTAL EDİLDİ.

Araç sürücüsüne yaptığı ihlaller sebebiyle:

📌Işıklı ve sesli uyarı işaretini Takılacağı Yerlerin Dışında Kullanmak,

📌Emniyet Şeridi İhlali Yapmak,

📌Geçiş Üstünlüğü Hakkını Gereksiz Kullanmak,

📌Seyir Halinde Cep Telefonu Kullanmak,

📌Emniyet Kemeri Kullanmamak ve

📌Standart Dışı Plaka Takmak nedeniyle 155 bin 401 TL idari para cezası uygulanmıştır.''

İşte o paylaşım:

İşte tepki çeken o video:

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Kübra Köklü
Kübra Köklü
Gündem Editörü
2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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Uygar Aytun

semerkand grubunun ne önceliği var ki çakarlı araç tahsis edilmiş. Ne rezillik amk

garibann

2 dakika tek ayak üzerinde bekleseydiniz 😄

Jonathan

Birisi kendisinin ‘Dezenformasyonla Mücadele Başkanlığı Merkezi’ çalışanı değil de ‘İçişleri Bakanı’ olduğunu hatırlatabilir mi? Zira dışarıda bir çok hırsız... Devamını Gör