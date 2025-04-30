Sahibi Ortaya Çıkmıştı! İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya Açıkladı: Gündem Olan Aracın Çakarı İptal Edildi
İstanbul'un Beşiktaş ilçesinde çakarlı araç kullanan sürücü, motokurye ile tartışmıştı. Aracı Menzil şeyhin de kullandığı öğrenilirken, o çakarlı araç hakkında yeni bir gelişme yaşandı.
Sosyal medya hesabından paylaşım yapan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, trafikte geçiş üstünlüğü hakkını usülsüz biçimde kullanan ve emniyet şeridini ihlal eden şahıs hakkında cezai işlem uygulandığı, ışıklı ve sesli uyarı işaretiyle (çakar) geçiş üstünlüğü hakkının iptal edildiğini duyurdu.
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İstanbul'un Beşiktaş ilçesinde sıkışık trafikte lüks bir çakarlı aracın emniyet şeridinden gitmeye çalıştığı görüldü. Bir motokurye, çakarlı aracın sürücüsüne ''görevli misiniz?'' diyerek tartıştılar.
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:
İşte o paylaşım:
İşte tepki çeken o video:
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2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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semerkand grubunun ne önceliği var ki çakarlı araç tahsis edilmiş. Ne rezillik amk
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