2 Yaşındaki Aren Bebeği Hastanelik Eden Caniler Gözaltında: Aren'i Yakmaya Çalışmışlar!
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Olay, Sarayköy ilçesine bağlı Aşağımahalle'de meydana geldi.
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Aldığı darbeler nedeniyle başında travma oluşan Aren bebek, Sarayköy Devlet Hastanesinde yapılan ilk tedavisinin ardından devam eden hayati tehlikesi nedeniyle ambulansla Pamukkale Üniversitesi Hastanesine sevk edildi.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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