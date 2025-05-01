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2 Yaşındaki Aren Bebeği Hastanelik Eden Caniler Gözaltında: Aren'i Yakmaya Çalışmışlar!

2 Yaşındaki Aren Bebeği Hastanelik Eden Caniler Gözaltında: Aren'i Yakmaya Çalışmışlar!

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
01.05.2025 - 09:18

Denizli'de annesinin erkek arkadaşı tarafından dövüldüğü iddia edilen 2 yaşındaki Aren bebeğin tedavisinin sürdüğü bildirildi. Onu hastanelik eden annesi ve erkek arkadaşı gözaltına alınırken, bebeğin travmasının geçmesinin ardından ameliyat edileceği öğrenildi.

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Olay, Sarayköy ilçesine bağlı Aşağımahalle'de meydana geldi.

Olay, Sarayköy ilçesine bağlı Aşağımahalle'de meydana geldi.

Eşinden bir süre önce boşanan S.B.D., başı, yüzü, sırtı ve vücudunun çeşitli yerlerinde darp izleri bulunan 2 yaşındaki oğlunu Aren'i Sarayköy Devlet Hastanesi'ne getirdi. 

Aldığı darbe nedeniyle sağ gözü tamamen kapanan ve sağ kolunda yara oluşan bebeğin vücudunda oluşan darp izlerinden şüphelenen hastane personellerinin durumu polis ekiplerine bildirmesi üzerine araştırma başlatıldı. Konuyla ilgili olarak ifadesine başvurulan anne S.B.D., çocuğunu birlikte yaşadığı erkek arkadaşı S.D.'nin darp ettiğini öne sürdü.

Aldığı darbeler nedeniyle başında travma oluşan Aren bebek, Sarayköy Devlet Hastanesinde yapılan ilk tedavisinin ardından devam eden hayati tehlikesi nedeniyle ambulansla Pamukkale Üniversitesi Hastanesine sevk edildi.

Aldığı darbeler nedeniyle başında travma oluşan Aren bebek, Sarayköy Devlet Hastanesinde yapılan ilk tedavisinin ardından devam eden hayati tehlikesi nedeniyle ambulansla Pamukkale Üniversitesi Hastanesine sevk edildi.

Kapanan sağ gözünden ameliyat olmasına karar verilen bebeğin, tedavisinin ardından taburcu edilerek devlet korumasına alınacağı bildirildi. Bebeğin travma tedavisinin tamamlanmasının ardından önümüzdeki hafta gözünden ameliyat edileceği öğrenildi.

2 yaşındaki bir bebeğin darp sonucu hastanelik olmasının ardından başlatılan soruşturma kapsamında anne S.B.D. ve erkek arkadaşı S.D. gözaltına alındı. Şüpheliler sorgulanmak üzere emniyete götürülürken, fiziki şiddete maruz kalan bebeğin yakılmaya çalışıldığı, ısırıldığı ve duvara çarpılması sonucu darp izlerinin oluştuğu iddia edildi.

Bakanlık Devrede: "En ağır cezayı almaları için takipçi olacağız"

Bakanlık Devrede: "En ağır cezayı almaları için takipçi olacağız"

Şiddete maruz kalen bebeğe sahip çıkarak, adli sürece dahil olan Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığından yapılan açıklamada, 'Olayın emniyet birimlerine yansıması ile birlikte il müdürlüğü ekiplerimiz ivedilikle harekete geçmiştir. Haberlere konu olan çocuğumuzun hastanedeki tedavi süreci devam etmektedir. Tedavi sürecinin ardından çocuğumuz devlet korumasına alınacaktır. Bakanlık olarak dava sürecine müdahil olarak evladımızın hakkını hukuk önünde arayıp ilgili kişilerin en ağır cezayı almasının yakın takipçisi olacağız' ifadelerine yer verildi.

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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