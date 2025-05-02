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Akşam Gazetesi Ankara Temsilcisi Gazeteci Emin Pazarcı’dan Çirkin İfadeler!

Akşam Gazetesi Ankara Temsilcisi Gazeteci Emin Pazarcı’dan Çirkin İfadeler!

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
02.05.2025 - 11:06

Akşam Gazetesi’nin Ankara temsilciliğini yürüten aynı zamanda da TRT Haber ve A Haber’de de program yapan gazeteci Emin Pazarcı, kendisine sosyal medyadan yorum yazan kişilere verdiği çirkin cevaplarla tepki çekti.

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Gazeteci Emin Pazarcı’nın sosyal medyada verdiği cevaplarla tepki çekti.

Gazeteci Emin Pazarcı’nın sosyal medyada verdiği cevaplarla tepki çekti.

Pazarcı, Ekrem İmamoğlu’na ait olduğu öne sürülen mal varlığı listesini paylaşarak, MASAK (Mali Suçları Araştırma Kurulu) raporu olduğunu iddia ettiği belgeyi gündeme taşıdı. Emin Pazarcı’nın paylaşımlarına yorum yapan birçok kullanıcı, belgelerde yer alan bilgilerin, inşaat sektöründe faaliyet gösteren bir iş insanı için olağan ticari işlemler olduğunu belirtti. ,

Kullanıcılardan biri olan @xxwadexx16’nın, “Sen nereden buldun MASAK raporunu elden mi verdiler?” sorusuna Pazarcı’nın yanıtı, “Anan getirdi” oldu.

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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