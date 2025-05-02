Akşam Gazetesi Ankara Temsilcisi Gazeteci Emin Pazarcı’dan Çirkin İfadeler!

Pazarcı, Ekrem İmamoğlu’na ait olduğu öne sürülen mal varlığı listesini paylaşarak, MASAK (Mali Suçları Araştırma Kurulu) raporu olduğunu iddia ettiği belgeyi gündeme taşıdı. Emin Pazarcı’nın paylaşımlarına yorum yapan birçok kullanıcı, belgelerde yer alan bilgilerin, inşaat sektöründe faaliyet gösteren bir iş insanı için olağan ticari işlemler olduğunu belirtti. ,

Kullanıcılardan biri olan @xxwadexx16’nın, “Sen nereden buldun MASAK raporunu elden mi verdiler?” sorusuna Pazarcı’nın yanıtı, “Anan getirdi” oldu.