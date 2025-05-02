Halil Falyalı’nın Muhasebecisi Cemil Önal'ın Hollanda’da Silahlı Saldırı Sonucu Öldürüldüğü İddia Edildi
Hollanda’da, Halil Falyalı’nın muhasebecisi ve en yakınındaki adamlardan biri olan Cemil Önal'ın, düzenlenen silahlı saldırıda hayatını kaybettiği öne sürüldü.
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KKTC’de 2022’de uğradığı silahlı saldırı sonucu öldürülen Halil Falyalı’nın muhasebecisi Cemil Önal'ın, silahlı saldırıda hayatını kaybettiği öne sürüldü.
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Önal, Halil Falyalı’nın finansal işlerini yöneten kilit isimlerden biri olarak biliniyordu.
Cemil Önal, kısa bir süre önce gazeteci Kıbrıs medyasından Ayşemden Akın’a verdiği röportaj ile gündeme gelmişti.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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