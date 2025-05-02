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Halil Falyalı’nın Muhasebecisi Cemil Önal'ın Hollanda’da Silahlı Saldırı Sonucu Öldürüldüğü İddia Edildi

Halil Falyalı’nın Muhasebecisi Cemil Önal'ın Hollanda’da Silahlı Saldırı Sonucu Öldürüldüğü İddia Edildi

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
02.05.2025 - 08:48 Son Güncelleme: 02.05.2025 - 09:06

Hollanda’da, Halil Falyalı’nın muhasebecisi ve en yakınındaki adamlardan biri olan Cemil Önal'ın, düzenlenen silahlı saldırıda hayatını kaybettiği öne sürüldü.

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KKTC’de 2022’de uğradığı silahlı saldırı sonucu öldürülen Halil Falyalı’nın muhasebecisi Cemil Önal'ın, silahlı saldırıda hayatını kaybettiği öne sürüldü.

KKTC’de 2022’de uğradığı silahlı saldırı sonucu öldürülen Halil Falyalı’nın muhasebecisi Cemil Önal'ın, silahlı saldırıda hayatını kaybettiği öne sürüldü.

Önal’a, Türklerin yoğun olarak yaşadığı Den Haag şehrinde bulunan bir otelin terasında silahlı saldırı düzenlendiği iddia edildi.

Otelde düzenlenen silahlı saldırıyı doğrulayan polis, saldırının yerel saatler 17.45 sıralarında yapıldığını belirterek, saldırıyla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldığını ifade etti. Ölen kişinin kimliği hakkında bilgi paylaşmayan polis, görgü tanıklarının polise bilgi vermesi çağrısında bulundu.

Önal, Halil Falyalı’nın finansal işlerini yöneten kilit isimlerden biri olarak biliniyordu.

Önal, Halil Falyalı’nın finansal işlerini yöneten kilit isimlerden biri olarak biliniyordu.

Önal, Falyalı cinayetinden sonra şüpheli sıfatıyla aranmaya başlanmış ancak yurtdışına kaçtığı tespit edilmişti. Aralık 2023'te Hollanda'da yakalanan Önal, Türkiye'ye iade edilmemiş ve Hollanda’da yargılanmaya başlamıştı. Önal, Hollanda ve ABD istihbaratına verdiği 120 sayfalık ifade sonrası serbest bırakılmıştı.

Cemil Önal, kısa bir süre önce gazeteci Kıbrıs medyasından Ayşemden Akın’a verdiği röportaj ile gündeme gelmişti.

Cemil Önal, kısa bir süre önce gazeteci Kıbrıs medyasından Ayşemden Akın’a verdiği röportaj ile gündeme gelmişti.

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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