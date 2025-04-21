Süleyman Soylu, Halil Falyalı’nın Finans Müdürü Cemil Önal’ın “20 Milyon Dolar Aldı” İddiasına Cevap Verdi
Kuzey Kıbrıslı gazeteci Ayşemden Akın'ın 8 Şubat 2022’de KKTC’de öldürülen yasadışı bahis baronu Halil Falyalı’nın finans müdürü ve cinayet şüphelisi Cemil Önal ile yaptığı röportaj gündem yaratmaya devam ederken İletişim Başkanı Fahrettin Altun’dan sonra bir açıklama da AKP İstanbul Milletvekili ve eski bakan Süleyman Soylu’dan geldi. Süleyman Soylu, Cemil Önal’ın kendisi hakkında söylediği “Davaların kapatılması için 20 milyon dolar aldı” iddiası hakkında sosyal medya hesabından açıklama yaparak “Çürümüşlüğünüzü, yolsuzluğunuzu iftira çamurlarıyla üzerimize sıçratamazsınız. Namusumuzu yolda bulmadık” dedi.
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Gazeteci Ayşemden Akın’ın, Halil Falyalı’nın finans müdürü ve cinayet şüphelisi Cemil Önal ile yaptığı röportaj gündem olmaya devam ediyor.
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Cemil Önal’ın iddialarına dün İletişim Başkanı Fahrettin Altun’dan bir açıklama gelmişti:
Cemil Önal’ın “Süleyman Soylu 20 milyon Dolar aldı” iddiaları sonrasında Süleyman Soylu’dan da bir açıklama geldi.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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