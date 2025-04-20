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Kuzey Kıbrıs ve Türkiye'yi Karıştıran İddialara Fahrettin Altun Sert Tepki Gösterdi

Kuzey Kıbrıs ve Türkiye'yi Karıştıran İddialara Fahrettin Altun Sert Tepki Gösterdi

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
20.04.2025 - 19:36

Bir süredir Kuzey Kıbrıslı gazeteci Ayşemden Akın'ın haberleri iki ülkede de dikkat çekiyor. Akın'ın haber serisinin merkezindeki isim ise öldürülen Halil Falyalı'ydı. Falyalı hem kumar hem de yasa dışı bahiste önemli bir isimdi. 

Öte yandan 8 Şubat 2022’de KKTC’de öldürülen yasadışı bahis baronu Halil Falyalı’nın finans müdürü ve cinayet şüphelisi Cemil Önal, kaçtığı Hollanda’da 16 ay önce yakalanmıştı. Hollanda ve ABD istihbaratına 120 sayfa ifade vererek itirafçı olan Cemil Önal serbest bırakılmıştı. Cemil Önal, Ayşemden Akın'a verdiği röportajda çok ciddi iddiaları dile getirmişti.

Bu iddialara ve yayanlara İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan çok sert tepki geldi.

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Ayşemde Akın hem Kuzey Kıbrıs'ta hem de Türkiye'de gündemi belirledi.

Ayşemde Akın hem Kuzey Kıbrıs'ta hem de Türkiye'de gündemi belirledi.

Kuzey Kıbrıslı gazeteci Ayşemden Akın, öldürülen yasadışı bahis baronu Halil Falyalı cinayetine dair önemli bir habere imza attı. Bir röportaj dizisi şeklinde olan haberin kolları Türkiye'ye kadar uzanıyordu.

Kayıp kaset iddiası Türkiye'yi de karıştırdı.

Kayıp kaset iddiası Türkiye'yi de karıştırdı.

İddiaya göre Halil Falyalı'nın elinde 45 kaset vardı. Bu kasetlerin 40'ı devletin eline geçerken beş kasede ulaşılamıyor. İddiaya göre söz konusu kasetlerde devlet kademelerinde görevli üst düzey isimlerin yakın çevresine ait konuşmalar, para trafiği ve yasa dışı ilişkiler yer alıyor.

Bazı bakanların da dahil olduğu bu ilişkilerde önemli iddialar kamuoyunda konuşulmaya başlandı.

Serdar Akinan'ın YouTube programı ile iddialar Türkiye'de bir kez daha ses getirdi.

Serdar Akinan'ın YouTube programı ile iddialar Türkiye'de bir kez daha ses getirdi.

Ayşemden Akın, Halil Falyalı'nın finans müdürü olan Cemal Önal'la ilgili ''Cemil Önal, Falyalı'nın sağ kolu gibiydi. Onun imparatorluğunu nasıl kurduğunu, para trafiğini ve kimlerle ilişkileri olduğunu en iyi bilen kişilerden biri. Dolayısıyla, Amerikan istihbaratının onu koruma altına alması, çok önemli bilgilere sahip olduğuna işaret ediyor' dedi. 

Ayrıca Akın iddialarını bir adım ileri taşıyarak Lefkoşa'daki büyükelçi değişikliğinin de sözü edilen kayıp kasetlerle olduğunu ileri sürdü.

Muhalefetin de yakından takip ettiği bu olaya İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan bugün yalanlama ve sert tepki geldi.

Muhalefetin de yakından takip ettiği bu olaya İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan bugün yalanlama ve sert tepki geldi.

Özgür Özel'in 'Kıbrıs'ta Kıbrıs kadar büyük bir turp var' diyerek gündeme getirdiği olaylara dair Dezenformasyonla Mücadele Derneği açıklama yapmıştı. Fahrettin Altun da DMM'nin paylaşımını alıntılayarak muhalefete ve ilgili basın kuruluşlarına sert tepki gösterdi.

Fahrettin Altun, açıklamasına "Tüm uyarılarımıza rağmen" diyerek başladı.

Fahrettin Altun, açıklamasına "Tüm uyarılarımıza rağmen" diyerek başladı.

Altun yaptığı açıklamada CHP'li siyasetçilere hitaben 'Tüm uyarılarımıza ve dezenformasyonlarını açık gerçeklerle çürütmemize rağmen bazı CHP’li siyasetçilerin, hakikatle bağdaşmayan, mesnetsiz ve çirkin iddiaları ısrarla dillendirmeleri siyasi tükenmişliklerinin ve çaresizliklerinin açık bir göstergesidir.' dedi.

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Fahrettin Altun'un açıklamalarının tamamı şu şekilde:

Fahrettin Altun'un açıklamalarının tamamı şu şekilde:

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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