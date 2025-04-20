Kuzey Kıbrıs ve Türkiye'yi Karıştıran İddialara Fahrettin Altun Sert Tepki Gösterdi

Bir süredir Kuzey Kıbrıslı gazeteci Ayşemden Akın'ın haberleri iki ülkede de dikkat çekiyor. Akın'ın haber serisinin merkezindeki isim ise öldürülen Halil Falyalı'ydı. Falyalı hem kumar hem de yasa dışı bahiste önemli bir isimdi.

Öte yandan 8 Şubat 2022’de KKTC’de öldürülen yasadışı bahis baronu Halil Falyalı’nın finans müdürü ve cinayet şüphelisi Cemil Önal, kaçtığı Hollanda’da 16 ay önce yakalanmıştı. Hollanda ve ABD istihbaratına 120 sayfa ifade vererek itirafçı olan Cemil Önal serbest bırakılmıştı. Cemil Önal, Ayşemden Akın'a verdiği röportajda çok ciddi iddiaları dile getirmişti.

Bu iddialara ve yayanlara İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan çok sert tepki geldi.