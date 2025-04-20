Ebrar Karakurt Takımı Kaliningrad'la Şampiyon Oldu, Sosyal Medya Umursamadı

Her zaman milli takım performansı ve cinsel kimliği sebebiyle sosyal medyada uğradığı taciz ve saldırılarla ilgili birçok kesim Ebrar'ın yanın da dururken bu kez tersi oldu. Ebrar'ın son günlerde ülkemizde yaşanan gündeme sessiz kalması, İmamoğlu başta olmak üzere hapishanedeki gençlere dair ses çıkarmaması eleştirilmişti.

Ebrar'ın şampiyonluğunda bu sessizliğe göndermeler vardı.