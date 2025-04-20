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Ebrar Karakurt Takımı Kaliningrad'la Şampiyon Oldu, Sosyal Medya Umursamadı

Ebrar Karakurt Takımı Kaliningrad'la Şampiyon Oldu, Sosyal Medya Umursamadı

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
20.04.2025 - 18:41

Rusya'da Kaliningrad forması giyen Ebrar Karakurt büyük bir mutluluk yaşadı. Milli voleybolcu Ebrar, takımıyla ligi şampiyon olarak tamamladı. Ebrar'ın gözyaşlarına hakim olamadığı sevinç Türkiye'de de gündem oldu. Ancak sosyal medya kullanıcıları geçmişin aksine Ebrar'ya pek olumlu yorumlar yapmadı.

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Şampiyonlukla gözyaşlarına boğuldu.

Şampiyonlukla gözyaşlarına boğuldu.

A Milli Takım’ın yıldız ismi Ebrar Karakurt, Rusya Ligi’nde forma giydiği Lokomotiv Kaliningrad ile şampiyonluk sevinci yaşadı.

Final serisinin son maçında Lokomotiv Kaliningrad, rakibini 3-1 mağlup ederek seriyi 3-2 kazanıp kupaya uzandı. Mücadelede son sayıyı kaydeden Ebrar Karakurt, şampiyonluğu getiren sayı sonrası sevinç gözyaşlarına boğuldu.

Takım arkadaşlarıyla birlikte büyük sevinç yaşayan Karakurt’un bu anları sosyal medyada gündem olurken, bu zafer aynı zamanda Ebrar’ın yurt dışı kariyerindeki ilk şampiyonluk kupası oldu.

Sosyal medyada tepkiler bu kez Ebrar'aydı.

Sosyal medyada tepkiler bu kez Ebrar'aydı.

Her zaman milli takım performansı ve cinsel kimliği sebebiyle sosyal medyada uğradığı taciz ve saldırılarla ilgili birçok kesim Ebrar'ın yanın da dururken bu kez tersi oldu. Ebrar'ın son günlerde ülkemizde yaşanan gündeme sessiz kalması, İmamoğlu başta olmak üzere hapishanedeki gençlere dair ses çıkarmaması eleştirilmişti. 

Ebrar'ın şampiyonluğunda bu sessizliğe göndermeler vardı.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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