Ebrar Karakurt Takımı Kaliningrad'la Şampiyon Oldu, Sosyal Medya Umursamadı
Rusya'da Kaliningrad forması giyen Ebrar Karakurt büyük bir mutluluk yaşadı. Milli voleybolcu Ebrar, takımıyla ligi şampiyon olarak tamamladı. Ebrar'ın gözyaşlarına hakim olamadığı sevinç Türkiye'de de gündem oldu. Ancak sosyal medya kullanıcıları geçmişin aksine Ebrar'ya pek olumlu yorumlar yapmadı.
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Şampiyonlukla gözyaşlarına boğuldu.
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Sosyal medyada tepkiler bu kez Ebrar'aydı.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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