onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Spor
Futbol
Icardi'nin Gol Sevinci Brezilya'da Kışkırtıcı Bulundu

Icardi'nin Gol Sevinci Brezilya'da Kışkırtıcı Bulundu

Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir - Spor Editörü
20.04.2025 - 15:55

Mauro Icardi'nin attığı gollerden sonra yaptığı sevinç gösterisi her ne kadar futbolda yeni olmasa da kendisiyle bir bütün haline geldi. Özellikle Simge Sağın'ın Aşkın Olayım şarkısı ile bir dönem herkesin gündeminde olan sevinç anı, bu kez bambaşka bir olayla karşımızda. 'Icardi sevinci' Brezilya'da sarı karta sebep oldu.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Brezilya Seri B'de tartışma yaratan karar

Brezilya Seri B'de tartışma yaratan karar

Brezilya futbolunun ikinci ligi Seri B'nin üçüncü haftasında Goias ile Vila Nova karşı karşıya geldi. Vila Nova'nın 89'da attığı golle mücadele 2-2 bitti. Gol sonrası Vila Nova'nın sağ beki Elias, gol sevincini elini kulaklarına götürerek yaşadı. Hakem, Elias'a bu hareketinden dolayı sarı kart gösterdi. İkinci sarı kartını gören Elias, oyundan atıldı.

Kışkırtıcı bulundu

Kışkırtıcı bulundu

Icardi ile özdeşleşen gol sevinci, Brezilya basınında büyük dikkat çekti. Haberlerde kararın utanç verici olduğu vurgulandı. Hakem raporuna Elias'ın 'Rakip taraftarlara karşı kışkırtıcı ve alaycı hareketler yaptığı' yazıldığı ortaya çıktı.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilgini çekebilir 👀

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir
Spor Editörü
Sporun heyecanını kelimelerle buluşturmaya ve dijital dünyanın dinamiklerine hakim olmaya çalışıyorum. Hem güncel hem de özgün içerikler hazırlayarak kitleme farklı bir bakış açısı sunmayı hedefliyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın