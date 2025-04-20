Icardi'nin Gol Sevinci Brezilya'da Kışkırtıcı Bulundu
Mauro Icardi'nin attığı gollerden sonra yaptığı sevinç gösterisi her ne kadar futbolda yeni olmasa da kendisiyle bir bütün haline geldi. Özellikle Simge Sağın'ın Aşkın Olayım şarkısı ile bir dönem herkesin gündeminde olan sevinç anı, bu kez bambaşka bir olayla karşımızda. 'Icardi sevinci' Brezilya'da sarı karta sebep oldu.
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Brezilya Seri B'de tartışma yaratan karar
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