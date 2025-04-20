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Gerginlik Tavan Yaptı: Burak Süleyman'ın Amedspor Tribünlerine Hareketi Gündem Oldu

Gerginlik Tavan Yaptı: Burak Süleyman'ın Amedspor Tribünlerine Hareketi Gündem Oldu

Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir - Spor Editörü
20.04.2025 - 14:00

1. Lig'de Amedspor'un Çorum FK'yı konuk ettiği maçta deplasman ekibinden Burak Süleyman, tribündeki taraftarlarla tartıştı. Süleyman, kendisine atılan yabancı maddelere sinirlenirken maç sonunda yaşananlar hakkında açıklamada bulundu.

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Burak Süleyman'ın tribünlerle tartıştığı anlar 👇

Amedspor'un açıklaması 👇

Amedspor'un açıklaması 👇
twitter.com

'Kamuoyuna Duyuru

Bu akşam oynanan Çorum F.K. karşılaşmasında, rakip takım oyuncusu Burak Süleyman’ın taraftarlarımıza yönelik provokatif ve tahrik edici hareketleri, sporun hiçbir değeriyle bağdaşmamaktadır. Bu hareketlere karşı müsabakanın hakem triosunun sessiz kalması ise kabul edilemez bir zafiyettir.

Kulübümüz, bu tür sportmenlik dışı davranışları asla kabul etmemektedir. Yaşanan bu olayla ilgili olarak Türkiye Futbol Federasyonu nezdinde gerekli tüm resmi girişimler, yönetim kurulumuz tarafından ivedilikle yapılacaktır.

Amed Sportif Faaliyetler Kulübü olarak, sporun birleştirici ruhunu savunmaya; her türlü provokasyonun ve adaletsizliğin karşısında durmaya kararlılıkla devam edeceğiz.'

Burak Süleyman'ın açıklaması 👇

Burak Süleyman'ın açıklaması 👇

'Arkadaşlar olayı farklı yerlere çekmeyelim, kimsenin ideolojisiyle osuylabusuyla işimiz yok. Biz futbolcuyuz, politikacı değiliz. Bizi ilgilendirmez. İnsanlara patlayıcı madde atar, canını yakarsanız size tepki verirler. Eve henüz yeni geldim, saat geç oldu. Yarın detaylı bir açıklama yapar durumu anlatırız.'

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Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir
Spor Editörü
Sporun heyecanını kelimelerle buluşturmaya ve dijital dünyanın dinamiklerine hakim olmaya çalışıyorum. Hem güncel hem de özgün içerikler hazırlayarak kitleme farklı bir bakış açısı sunmayı hedefliyorum.
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