Kimse Beklemiyordu: Premier Lig'de Şaşkınlığa Uğratan Olay
Premier Lig’de Crystal Palace ile Bournemouth arasında oynanan maçta sıra dışı bir an yaşandı. Bournemounth forması giyen Justin Kluivert, rakibi Ismaila Sarr’ın şortunu indirdi. Futbol sahalarında pek sık rastlanmayan bu an, sosyal medyada da geniş yankı uyandırdı.
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Maçta beklenmedik hareket, rakibinin şortunu indirdi
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