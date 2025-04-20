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Kimse Beklemiyordu: Premier Lig'de Şaşkınlığa Uğratan Olay

Kimse Beklemiyordu: Premier Lig'de Şaşkınlığa Uğratan Olay

Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir - Spor Editörü
20.04.2025 - 14:49

Premier Lig’de Crystal Palace ile Bournemouth arasında oynanan maçta sıra dışı bir an yaşandı. Bournemounth forması giyen Justin Kluivert, rakibi Ismaila Sarr’ın şortunu indirdi. Futbol sahalarında pek sık rastlanmayan bu an, sosyal medyada da geniş yankı uyandırdı.

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Maçta beklenmedik hareket, rakibinin şortunu indirdi

Maçta beklenmedik hareket, rakibinin şortunu indirdi

İngiltere Premier Lig'in 33. haftasında Crystal Palace, Bournemouth'u konuk etti, maç 0-0 bitti. Maçtan çok konuşulansa Sarr ve Kluivert ikilisiydi. Konuk ekipte forma giyen Hollandalı Kluivert, bir pozisyonun ardından rakibi Sarr'a kızdı Sarr'ın şortunu indirdi.

Her iki futbolcu da sarı kart gördü

Her iki futbolcu da sarı kart gördü

Tribün ve ekran başındakileri şok eden an sonrasında hakem Samuel Barrot iki oyuncuya da sarı kart gösterdi.

Babası Adana Demirspor'da görev almıştı

Babası Adana Demirspor'da görev almıştı

Kluivert'ın babası efsane golcü Patrick Kluivert, Süper Lig'in 2023-2024 sezonunda Adana Demirspor ile sahaya çıkmıştı. Temmuz ayında göreve gelen teknik adamla aralık ayında yollar ayrılmıştı.

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Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir
Spor Editörü
Sporun heyecanını kelimelerle buluşturmaya ve dijital dünyanın dinamiklerine hakim olmaya çalışıyorum. Hem güncel hem de özgün içerikler hazırlayarak kitleme farklı bir bakış açısı sunmayı hedefliyorum.
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