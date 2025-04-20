Kimse Beklemiyordu: Premier Lig'de Şaşkınlığa Uğratan Olay

Premier Lig’de Crystal Palace ile Bournemouth arasında oynanan maçta sıra dışı bir an yaşandı. Bournemounth forması giyen Justin Kluivert, rakibi Ismaila Sarr’ın şortunu indirdi. Futbol sahalarında pek sık rastlanmayan bu an, sosyal medyada da geniş yankı uyandırdı.