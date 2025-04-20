Fenerbahçe'nin Eski Teknik Direktörü Werner Lorant Yaşamını Yitirdi

2001-2002 sezonunun ortasında Fenerbahçe'ye imza atan Werner Lorant, Fenerbahçe'de kısa süre kalmasına rağmen iz bırakmıştı. Yaklaşık bir yıllık görev süresinden sonra görevden alınan Alman teknik direktörü ülkemize üç kez daha gelmişti.

Bir süre Almanya'da alt ligler ve amatörde görev yapan Lorant disiplinli kişiliği ile tanınıyordu. 1860 Münih'te efsane olan isim 76 yaşında yaşamını yitirdi.