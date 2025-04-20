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Fenerbahçe'nin Eski Teknik Direktörü Werner Lorant Yaşamını Yitirdi

Fenerbahçe'nin Eski Teknik Direktörü Werner Lorant Yaşamını Yitirdi

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
20.04.2025 - 18:00

2001-2002 sezonunun ortasında Fenerbahçe'ye imza atan Werner Lorant, Fenerbahçe'de kısa süre kalmasına rağmen iz bırakmıştı. Yaklaşık bir yıllık görev süresinden sonra görevden alınan Alman teknik direktörü ülkemize üç kez daha gelmişti. 

Bir süre Almanya'da alt ligler ve amatörde görev yapan Lorant disiplinli kişiliği ile tanınıyordu. 1860 Münih'te efsane olan isim 76 yaşında yaşamını yitirdi.

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Lorant 76 yaşında hayatını kaybetti.

Lorant 76 yaşında hayatını kaybetti.

1948 yılında Almanya Welwer'de dünyaya gelen Werner Lorant, teknik direktörlükte kendini 1860 Münih'teki performansıyla kanıtladı. 

Buradaki disiplinli teknik direktörlük kariyeri Mustafa Denizli sonrası Fenerbahçe'nin tercih sebebi olmuştu. Yaklaşık bir yıl görevde kaldı.

Tarihi maçta o vardı.

Tarihi maçta o vardı.

Fenerbahçe'nin Galatasaray'ı 6-0 yendiği maçta teknik direktörlük yapan Lorant, ülkemizde Sivasspor, Erciyesspor ve Kasımpaşa'da görev yapmıştı. 

Kıbrıs, Çin, Slovenya ve İran gibi ülkelerde de çalışan Alman teknik direktör hayata 76 yaşnda veda etti.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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