Fenerbahçe'nin Eski Teknik Direktörü Werner Lorant Yaşamını Yitirdi
2001-2002 sezonunun ortasında Fenerbahçe'ye imza atan Werner Lorant, Fenerbahçe'de kısa süre kalmasına rağmen iz bırakmıştı. Yaklaşık bir yıllık görev süresinden sonra görevden alınan Alman teknik direktörü ülkemize üç kez daha gelmişti.
Bir süre Almanya'da alt ligler ve amatörde görev yapan Lorant disiplinli kişiliği ile tanınıyordu. 1860 Münih'te efsane olan isim 76 yaşında yaşamını yitirdi.
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Lorant 76 yaşında hayatını kaybetti.
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Tarihi maçta o vardı.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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