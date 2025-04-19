Hakan Çalhanoğlu'nun En Yetenekli Gençler Listesinde Arda'nın Sırası Şaşırttı

Inter ve milli takımın kaptanı Hakan Çalhanoğlu, son olarak Goal.com ekranlarına çıktı. Hakan'a 'En yetenekli 5 genç isim' soruldu ve Hakan'ın ilk beşinde Arda Güler de vardı. Ancak Hakan, Arda'yı listenin üst basamaklarında kendine yer bulamadı.