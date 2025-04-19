Hakan Çalhanoğlu'nun En Yetenekli Gençler Listesinde Arda'nın Sırası Şaşırttı
Milli takım kaptanı Hakan Çalhanoğlu, Goal.com için kameralar karşısına geçti. Çalhanoğlu'na en yetenekli beş genç isim soruldu. Arda Güler'i de listeye alan Hakan, sıralamada Arda'ya pek şans vermedi ve gerilerde tuttu.
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Hakan Çalhanoğlu, son zamanlarda sıkça kameralar karşısına geçiyor.
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İşte Hakan Çalhanoğlu'nun ilk 5'i
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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