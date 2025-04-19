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Hakan Çalhanoğlu'nun En Yetenekli Gençler Listesinde Arda'nın Sırası Şaşırttı

Hakan Çalhanoğlu'nun En Yetenekli Gençler Listesinde Arda'nın Sırası Şaşırttı

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
20.04.2025 - 00:39

Milli takım kaptanı Hakan Çalhanoğlu, Goal.com için kameralar karşısına geçti. Çalhanoğlu'na en yetenekli beş genç isim soruldu. Arda Güler'i de listeye alan Hakan, sıralamada Arda'ya pek şans vermedi ve gerilerde tuttu.

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Hakan Çalhanoğlu, son zamanlarda sıkça kameralar karşısına geçiyor.

Hakan Çalhanoğlu, son zamanlarda sıkça kameralar karşısına geçiyor.

Inter ve milli takımın kaptanı Hakan Çalhanoğlu, son olarak Goal.com ekranlarına çıktı. Hakan'a 'En yetenekli 5 genç isim' soruldu ve Hakan'ın ilk beşinde Arda Güler de vardı. Ancak Hakan, Arda'yı listenin üst basamaklarında kendine yer bulamadı.

İşte Hakan Çalhanoğlu'nun ilk 5'i

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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