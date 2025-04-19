Can Yılmaz, Sosyal Medyadan Yaptığı Açıklamada "Artık Fenerbahçeli Değilim" Dedi
Can Yılmaz, sanat dünyasında Fenerbahçeliliği ile bilinen isimlerin başında geliyor. Sosyal medya paylaşımlarıyla taraftarlığını gizlemeyen Yılmaz, sosyal medyadan sürpriz bir açıklama yaptı. X'ten bir paylaşım yapan Can Yılmaz, 'Fenerbahçeliliğimi Askıya Alıyorum' başlığıyla mesajını yayınladı.
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Can Yılmaz, sosyal medyadan paylaştığı mesajla Fenerbahçe'yi bıraktığını açıkladı.
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Can Yılmaz, bu kararını kendisi için "koca bir kırılma" olarak tanımladı.
Can Yılmaz'ın paylaşımının tamamı şu şekilde:
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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