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Can Yılmaz, Sosyal Medyadan Yaptığı Açıklamada "Artık Fenerbahçeli Değilim" Dedi

Can Yılmaz, Sosyal Medyadan Yaptığı Açıklamada "Artık Fenerbahçeli Değilim" Dedi

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
20.04.2025 - 00:06

Can Yılmaz, sanat dünyasında Fenerbahçeliliği ile bilinen isimlerin başında geliyor. Sosyal medya paylaşımlarıyla taraftarlığını gizlemeyen Yılmaz, sosyal medyadan sürpriz bir açıklama yaptı. X'ten bir paylaşım yapan Can Yılmaz, 'Fenerbahçeliliğimi Askıya Alıyorum' başlığıyla mesajını yayınladı.

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Can Yılmaz, sosyal medyadan paylaştığı mesajla Fenerbahçe'yi bıraktığını açıkladı.

Can Yılmaz, sosyal medyadan paylaştığı mesajla Fenerbahçe'yi bıraktığını açıkladı.

Can Yılmaz, Fenerbahçe'ye bağlılığıyla bilinen isimlerden. Bu akşam paylaştığı duygusal mesajda ise 'Adım Can, ilhamını Can Bartu’dan alır. Fenerbahçe yalnızca bir spor kulübü değil, bir duruş, bir ruhtu benim için. Fenerbahçeliliğimi süresiz olarak askıya alıyorum.' dedi.

Can Yılmaz, bu kararını kendisi için "koca bir kırılma" olarak tanımladı.

Can Yılmaz, bu kararını kendisi için "koca bir kırılma" olarak tanımladı.

Yılmaz yaptığı açıklamada 'Benim, koskoca Fenerbahçe’den ayrılmam; Fenerbahçe’nin büyüklüğünden bir şey eksiltmez.

Ne stadın ışıkları kararır, ne formalar solgunlaşır, ne de gol sevinçleri yarım kalır.

Ama bu ayrılık, benim şahsi tarihime koca bir kırılma olarak geçer.' dedi.

Can Yılmaz'ın paylaşımının tamamı şu şekilde:

Can Yılmaz'ın paylaşımının tamamı şu şekilde:

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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