Can Yılmaz, Sosyal Medyadan Yaptığı Açıklamada "Artık Fenerbahçeli Değilim" Dedi

Yılmaz yaptığı açıklamada 'Benim, koskoca Fenerbahçe’den ayrılmam; Fenerbahçe’nin büyüklüğünden bir şey eksiltmez.

Ne stadın ışıkları kararır, ne formalar solgunlaşır, ne de gol sevinçleri yarım kalır.

Ama bu ayrılık, benim şahsi tarihime koca bir kırılma olarak geçer.' dedi.