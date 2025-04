Can Yılmaz, Sosyal Medyadan Yaptığı Açıklamada "Artık Fenerbahçeli Değilim" Dedi

Can Yılmaz, Fenerbahçe'ye bağlılığıyla bilinen isimlerden. Bu akşam paylaştığı duygusal mesajda ise 'Adım Can, ilhamını Can Bartu’dan alır. Fenerbahçe yalnızca bir spor kulübü değil, bir duruş, bir ruhtu benim için. Fenerbahçeliliğimi süresiz olarak askıya alıyorum.' dedi.