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Silivri'de Tutuklu Bulunan Ayşe Barım Hastaneye Kaldırıldı

Silivri'de Tutuklu Bulunan Ayşe Barım Hastaneye Kaldırıldı

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
19.04.2025 - 20:39 Son Güncelleme: 19.04.2025 - 21:10

Gazeteci Nevşin Mengü, bir süredir Silivri'de tutuklu bulunan oyuncu menajeri Ayşe Barım'ın fenalaştığını ve kısa süre önce hastaneye kaldırıldığını açıkladı. 

Gezi Parkı protestolarının planlayıcılarından olma suçlamasıyla gözaltına alınan menajer Ayşe Barım, 'Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüse yardım etme' suçlamasıyla tutuklanmıştı.

GELİŞMELER BİRAZDAN...

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Avukatı daha önce sağlık sorunları olduğunu söylediği Ayşe Barım fenalaştı.

Avukatı daha önce sağlık sorunları olduğunu söylediği Ayşe Barım fenalaştı.

Gezi Parkı soruşturması kapsamında tutuklu bulunan menajer Ayşe Barım, sağlık durumu kötüleşince hastaneye kaldırıldı. Barım'ın avukatı, müvekkilinin ciddi sağlık sorunları yaşadığını daha önce mahkemeye bildirmişti. Gazeteci Nevşin Mengü, Barım’ın önceden planlanmış bir açık kalp ameliyatı olduğunu ve fenalaşarak hastaneye kaldırıldığını duyurdu.

Ayşe Barım hakkında, Gezi Parkı olaylarına katıldığı iddiaları üzerine resen soruşturma başlatılmıştı. 24 Ocak'ta “hükümeti ortadan kaldırmaya teşebbüs” suçlamasıyla gözaltına alınan Barım, 27 Ocak’ta tutuklanarak Silivri Cezaevi’ne gönderildi. Soruşturma kapsamında bazı ünlü oyuncular da ifadeye çağrılmıştı. Barım’ın, sanatçıları eylemlere katılmaları için organize ettiği iddia ediliyor.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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