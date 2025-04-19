Silivri'de Tutuklu Bulunan Ayşe Barım Hastaneye Kaldırıldı

Gezi Parkı soruşturması kapsamında tutuklu bulunan menajer Ayşe Barım, sağlık durumu kötüleşince hastaneye kaldırıldı. Barım'ın avukatı, müvekkilinin ciddi sağlık sorunları yaşadığını daha önce mahkemeye bildirmişti. Gazeteci Nevşin Mengü, Barım’ın önceden planlanmış bir açık kalp ameliyatı olduğunu ve fenalaşarak hastaneye kaldırıldığını duyurdu.

Ayşe Barım hakkında, Gezi Parkı olaylarına katıldığı iddiaları üzerine resen soruşturma başlatılmıştı. 24 Ocak'ta “hükümeti ortadan kaldırmaya teşebbüs” suçlamasıyla gözaltına alınan Barım, 27 Ocak’ta tutuklanarak Silivri Cezaevi’ne gönderildi. Soruşturma kapsamında bazı ünlü oyuncular da ifadeye çağrılmıştı. Barım’ın, sanatçıları eylemlere katılmaları için organize ettiği iddia ediliyor.