Silivri'de Tutuklu Bulunan Ayşe Barım Hastaneye Kaldırıldı
Gazeteci Nevşin Mengü, bir süredir Silivri'de tutuklu bulunan oyuncu menajeri Ayşe Barım'ın fenalaştığını ve kısa süre önce hastaneye kaldırıldığını açıkladı.
Gezi Parkı protestolarının planlayıcılarından olma suçlamasıyla gözaltına alınan menajer Ayşe Barım, 'Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüse yardım etme' suçlamasıyla tutuklanmıştı.
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Avukatı daha önce sağlık sorunları olduğunu söylediği Ayşe Barım fenalaştı.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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