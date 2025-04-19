Özgür Özel'den Recep Tayyip Erdoğan'a Rümeysa Öztürk ve Filistin Tepkisi

ABD’de Filistin’e verdiği destek nedeniyle gözaltına alınan Tufts Üniversitesi doktora öğrencisi Rümeysa Öztürk, 2 haftayı aşkın süredir tutulduğu Louisiana eyaletinde göçmenlik mahkemesine çıkarıldı.

Basına kapalı gerçekleşen duruşmada, Öztürk’ün avukatları, Trump yönetiminin Gazze’deki saldırılara dair öğrenci gazetesinde yazdığı bir köşe yazısı gerekçe gösterilerek müvekkillerine yönelik gözaltı ve sınır dışı işlemi başlattığını savundu. Avukatlar, Rümeysa Öztürk’ün kefaletle serbest bırakılmasını talep etti ancak bu talep mahkeme tarafından reddedildi.

Özgür Özel'in gündeminde de bu hukuksuzluk vardı.