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Özgür Özel'den Recep Tayyip Erdoğan'a Rümeysa Öztürk ve Filistin Tepkisi

Özgür Özel'den Recep Tayyip Erdoğan'a Rümeysa Öztürk ve Filistin Tepkisi

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
19.04.2025 - 22:02 Son Güncelleme: 19.04.2025 - 22:34

CHP'nin çağrısıyla Tünel'den Taksim'e Gazze için yürümek isteyen CHP'liler polis barikatıyla karşı karşıya kaldı. Saatlerdir süren bekleyiş devam ederken Özgür Özel de sosyal medyadan Erdoğan'a seslendi. Hükümetin Filistin politikalarını ve İsrail ile ABD ile olan ilişkilerini eleştiren Özel, ABD'de Filistin'i savunduğu için gözaltına alınan Rümeysa Öztekin'i hatırlattı.

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Özgür Özel, X'ten Erdoğan'a Filistin tepkisi gösterdi. Özgür Özel, Erdoğan'a Rümeysa Öztürk'ü hatırlattı.

Özgür Özel, X'ten Erdoğan'a Filistin tepkisi gösterdi. Özgür Özel, Erdoğan'a Rümeysa Öztürk'ü hatırlattı.

ABD’de Filistin’e verdiği destek nedeniyle gözaltına alınan Tufts Üniversitesi doktora öğrencisi Rümeysa Öztürk, 2 haftayı aşkın süredir tutulduğu Louisiana eyaletinde göçmenlik mahkemesine çıkarıldı.

Basına kapalı gerçekleşen duruşmada, Öztürk’ün avukatları, Trump yönetiminin Gazze’deki saldırılara dair öğrenci gazetesinde yazdığı bir köşe yazısı gerekçe gösterilerek müvekkillerine yönelik gözaltı ve sınır dışı işlemi başlattığını savundu. Avukatlar, Rümeysa Öztürk’ün kefaletle serbest bırakılmasını talep etti ancak bu talep mahkeme tarafından reddedildi.

Özgür Özel'in gündeminde de bu hukuksuzluk vardı.

Özgür Özel, Recep Tayyip Erdoğan'ı Trump'tan icazet almakla suçladı.

Özgür Özel, Recep Tayyip Erdoğan'ı Trump'tan icazet almakla suçladı.

Özgür Özel, Rümeysa Öztürk'ün tutukluluğunu hatırlattı ve şunları söyledi: 

'ABD'de Filistin davasına destek veren bir yazı yazdığı için 25 Mart’ta gözaltına alınan Türk vatandaşı, doktora öğrencisi Rümeysa Öztürk’ün kefaletle serbest bırakılma talebi de reddedildi.

Tayyip Erdoğan, söz konusu 19 Mart darbesi için icazet aldığı “ortağı” Trump olunca sesini çıkarmıyor, çıkaramıyor.

Dün Trump’ın bir telefonuyla Rahip Brunson’u serbest bırakanlar bugün Rümeysa’nın özgürlüğünü talep edemiyor. Bu suskunluk, teslimiyettir.'

Özgür Özel, İstanbul'da engellenen Gazze yürüyüşlerini hatırlattı.

Özgür Özel, İstanbul'da engellenen Gazze yürüyüşlerini hatırlattı.

Özgür Özel, Tünel'den Taksim'e Gazze için yürümek isteyen CHP kortejine de değindi. 

Özel, 'Artık, Gazze’de Trump’ın tehcir planına susup, Netanyahu ile kayıkçı kavgası edip popülizm satanların sahteliği yüzlerinden akmaktadır. Bugün İstanbul İl Başkanlığımızın, Filistin’e destek yürüyüşünü engellemek için metroları kapatanların, yüzlerce polisle yürüyüşün önünü kesenlerin samimiyetsizliği ortadadır.' dedi.

"Filistin davası sıcak salonlarda hamaset yaparak savunulmaz"

"Filistin davası sıcak salonlarda hamaset yaparak savunulmaz"

Özgür Özel, sözlerini 'Filistin davası sıcak salonlarda hamaset yaparak savunulmaz, eylemle savunulur. Rümeysa, zulme karşı kaleminin gücüyle direnmiştir. İstanbul örgütümüz yürüyüş yaparak ses yükseltmiştir.

Biz, Rümeysa kızımızı da savunacağız, Filistinlilerin Gazze’den tehcir planına da sonuna kadar karşı duracağız. İktidarın riyakarlığını da millete anlatmaya devam edeceğiz.' diyerek noktaladı.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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