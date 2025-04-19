Özgür Özel'den Recep Tayyip Erdoğan'a Rümeysa Öztürk ve Filistin Tepkisi
CHP'nin çağrısıyla Tünel'den Taksim'e Gazze için yürümek isteyen CHP'liler polis barikatıyla karşı karşıya kaldı. Saatlerdir süren bekleyiş devam ederken Özgür Özel de sosyal medyadan Erdoğan'a seslendi. Hükümetin Filistin politikalarını ve İsrail ile ABD ile olan ilişkilerini eleştiren Özel, ABD'de Filistin'i savunduğu için gözaltına alınan Rümeysa Öztekin'i hatırlattı.
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Özgür Özel, X'ten Erdoğan'a Filistin tepkisi gösterdi. Özgür Özel, Erdoğan'a Rümeysa Öztürk'ü hatırlattı.
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Özgür Özel, Recep Tayyip Erdoğan'ı Trump'tan icazet almakla suçladı.
Özgür Özel, İstanbul'da engellenen Gazze yürüyüşlerini hatırlattı.
"Filistin davası sıcak salonlarda hamaset yaparak savunulmaz"
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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