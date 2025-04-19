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CHP'nin Gazze Yürüyüşüne Polis Engeli Geldi Taksim Kapatıldı

CHP'nin Gazze Yürüyüşüne Polis Engeli Geldi Taksim Kapatıldı

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
19.04.2025 - 20:51 Son Güncelleme: 19.04.2025 - 21:10

CHP, bugün Tünel'den Taksim'e 'Gazze'de Soykırıma, Katliama, Tecrite Hayır' sloganıyla Gazze için yürüyüş yapmak istediğini duyurdu. Ancak valilik güzergahın uygun olmadığını ifade etti. Ancak CHP eylem kararından vazgeçmedi ve Tünel'de toplanarak yürüyüşe geçti. Polis engeli ile karşılaşılan yürüyüşte, polis ve CHP'liler arasında zaman zaman gerilim yaşadı.

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CHP bugün Tünel'den Taksim'e Gazze için yürümek istedi.

CHP bugün Tünel'den Taksim'e Gazze için yürümek istedi.

Valilik güzergahın uygun olmaması sebebiyle yürüyüşe izin vermedi ancak CHP geri adım atmadı. Gazze'deki soykırıma, katliama ve tecrite karşı yürüyen CHP korteji kısa süre içinde polisle karşı karşıya geldi.

Polis CHP'nin sloganlarına "kanunsuz" diyerek müdahale etti.

"İsrail'de bile İsrail protestosuna böyle yapılmıyor"

Özgür Çelik, polislere yolu açmasını söyledi.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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