CHP'nin Gazze Yürüyüşüne Polis Engeli Geldi Taksim Kapatıldı
CHP, bugün Tünel'den Taksim'e 'Gazze'de Soykırıma, Katliama, Tecrite Hayır' sloganıyla Gazze için yürüyüş yapmak istediğini duyurdu. Ancak valilik güzergahın uygun olmadığını ifade etti. Ancak CHP eylem kararından vazgeçmedi ve Tünel'de toplanarak yürüyüşe geçti. Polis engeli ile karşılaşılan yürüyüşte, polis ve CHP'liler arasında zaman zaman gerilim yaşadı.
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CHP bugün Tünel'den Taksim'e Gazze için yürümek istedi.
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Polis CHP'nin sloganlarına "kanunsuz" diyerek müdahale etti.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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