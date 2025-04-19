CHP'nin Gazze Yürüyüşüne Polis Engeli Geldi Taksim Kapatıldı

CHP, bugün Tünel'den Taksim'e 'Gazze'de Soykırıma, Katliama, Tecrite Hayır' sloganıyla Gazze için yürüyüş yapmak istediğini duyurdu. Ancak valilik güzergahın uygun olmadığını ifade etti. Ancak CHP eylem kararından vazgeçmedi ve Tünel'de toplanarak yürüyüşe geçti. Polis engeli ile karşılaşılan yürüyüşte, polis ve CHP'liler arasında zaman zaman gerilim yaşadı.