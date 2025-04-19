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Cumhurbaşkanı Erdoğan Tepki Çeken "Normal Doğum" Pankartı Hakkında Konuştu

Cumhurbaşkanı Erdoğan Tepki Çeken "Normal Doğum" Pankartı Hakkında Konuştu

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
19.04.2025 - 19:15

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Geçtiğimiz günlerde oynan SivassporFenerbahçe maçına, maç öncesi futbolduların açtığı pankart damgasını vurdu.  Sivasspor'lu futbolcular sahaya “Doğal olan normal doğum” yazılı pankartla çıktı. Bu pankart oldukça tepki çekti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bu pankart hakkında konuştu. Pankartın oldukça yerinde olduğunu söyleyen Erdoğan 'Bakanlığımızın normal doğumu teşvik etmesi, sizi ne için bu kadar rahatsız ediyor?' dedi.

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Buradan izleyebilirsiniz;

Ayrıca kadınları rencide edecek herhangi bir durumun olmadığını savunan Erdoğan "Normal doğuma teşvik pankartı gayet yerindeydi" dedi.

Ayrıca kadınları rencide edecek herhangi bir durumun olmadığını savunan Erdoğan "Normal doğuma teşvik pankartı gayet yerindeydi" dedi.

Bildiğiniz üzere doğum şekli doktor ve doğumu yapacak kişinin ortak kararı ile belirleniyor. Fakat bazı durumlarda sezaryen zorunlu bir şekilde uygulanıyor. Vajinal doğumun 'normal', sezaryenin 'anormal' olarak tanımlanması kadınlar üzerinde bir baskı oluşturuyor. Hatta bazen kadınlar, bu baskıdan doları normal doğumu bekleyerek hem kendilerinin hem bebeklerinin hayatını riske atabiliyor. 

Bu nedenle, sağlıklı olan vajinal doğum olsa da, her iki doğum şeklinin de 'normal' olduğu ve bunun sadece hekimi ve doğum yapacak kişiyi ilgilendirdiğinin unutulmaması gerekiyor.

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Dr. Tuba Güleç, vajinal doğumun teşvik edilmesi için 'asıl' yapılması gerekenleri burada anlatmıştı;

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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