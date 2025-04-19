Cumhurbaşkanı Erdoğan Tepki Çeken "Normal Doğum" Pankartı Hakkında Konuştu

Bildiğiniz üzere doğum şekli doktor ve doğumu yapacak kişinin ortak kararı ile belirleniyor. Fakat bazı durumlarda sezaryen zorunlu bir şekilde uygulanıyor. Vajinal doğumun 'normal', sezaryenin 'anormal' olarak tanımlanması kadınlar üzerinde bir baskı oluşturuyor. Hatta bazen kadınlar, bu baskıdan doları normal doğumu bekleyerek hem kendilerinin hem bebeklerinin hayatını riske atabiliyor.

Bu nedenle, sağlıklı olan vajinal doğum olsa da, her iki doğum şeklinin de 'normal' olduğu ve bunun sadece hekimi ve doğum yapacak kişiyi ilgilendirdiğinin unutulmaması gerekiyor.