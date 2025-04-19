Cumhurbaşkanı Erdoğan Tepki Çeken "Normal Doğum" Pankartı Hakkında Konuştu

Geçtiğimiz günlerde oynan Sivasspor – Fenerbahçe maçına, maç öncesi futbolduların açtığı pankart damgasını vurdu. Sivasspor'lu futbolcular sahaya “Doğal olan normal doğum” yazılı pankartla çıktı. Bu pankart oldukça tepki çekti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bu pankart hakkında konuştu. Pankartın oldukça yerinde olduğunu söyleyen Erdoğan 'Bakanlığımızın normal doğumu teşvik etmesi, sizi ne için bu kadar rahatsız ediyor?' dedi.
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Ayrıca kadınları rencide edecek herhangi bir durumun olmadığını savunan Erdoğan "Normal doğuma teşvik pankartı gayet yerindeydi" dedi.
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Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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