Geliştirdiği Giyilebilir Ultrason Cihazını Uzaya Gönderen Bilim İnsanı Canan Dağdeviren Gündemi Yorumladı

Bilim dünyasında adını altın harflerle yazdıran Canan Dağdeviren, meme kanseri teşhisi konusunda çığır açan bir buluşa imza attı bildiniz üzere. Meme kanseri teşhisini daha erken ve daha kolay hale getiren giyilebilir ultrason cihazı ile tıp dünyasında büyük ses getird. Bu cihaz, meme kanseri teşhisi ve tedavisinde yeni bir dönemin kapılarını araladı.
Devrim niteliğindeki bu cihazını uzaya gönderen Canan Dağdeviren, Halk TV'ye konuştu. Konuşmasında gündemi de yorumladı.
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Sıkıntılı günlerden geçtiğimizi söyleyen Dağdeviren, "Yaptığımız bu bütün çalışmaları haksızlığa ve zulme uğrayan herkese armağan ettim." dedi.
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Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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