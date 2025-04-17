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Geliştirdiği Giyilebilir Ultrason Cihazını Uzaya Gönderen Bilim İnsanı Canan Dağdeviren Gündemi Yorumladı

Geliştirdiği Giyilebilir Ultrason Cihazını Uzaya Gönderen Bilim İnsanı Canan Dağdeviren Gündemi Yorumladı

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
17.04.2025 - 16:23

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Bilim dünyasında adını altın harflerle yazdıran Canan Dağdeviren, meme kanseri teşhisi konusunda çığır açan bir buluşa imza attı bildiniz üzere. Meme kanseri teşhisini daha erken ve daha kolay hale getiren giyilebilir ultrason cihazı ile tıp dünyasında büyük ses getird. Bu cihaz, meme kanseri teşhisi ve tedavisinde yeni bir dönemin kapılarını araladı.

Devrim niteliğindeki bu cihazını uzaya gönderen Canan Dağdeviren, Halk TV'ye konuştu. Konuşmasında gündemi de yorumladı.

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Buradan izleyebilirsiniz;

Sıkıntılı günlerden geçtiğimizi söyleyen Dağdeviren, "Yaptığımız bu bütün çalışmaları haksızlığa ve zulme uğrayan herkese armağan ettim." dedi.

Sıkıntılı günlerden geçtiğimizi söyleyen Dağdeviren, "Yaptığımız bu bütün çalışmaları haksızlığa ve zulme uğrayan herkese armağan ettim." dedi.

Oldukça yoğun bir dönemden geçtiğini söyleyen Bilim İnsanı 'Onların mücadeleleri, yıldızlar gibi ışık olmaya ve yol göstermeye devam edecek.' mücadele veren insanların yalnız olmadığını belirtti.

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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