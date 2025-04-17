Geliştirdiği Giyilebilir Ultrason Cihazını Uzaya Gönderen Bilim İnsanı Canan Dağdeviren Gündemi Yorumladı

Bilim dünyasında adını altın harflerle yazdıran Canan Dağdeviren, meme kanseri teşhisi konusunda çığır açan bir buluşa imza attı bildiniz üzere. Meme kanseri teşhisini daha erken ve daha kolay hale getiren giyilebilir ultrason cihazı ile tıp dünyasında büyük ses getird. Bu cihaz, meme kanseri teşhisi ve tedavisinde yeni bir dönemin kapılarını araladı.

Devrim niteliğindeki bu cihazını uzaya gönderen Canan Dağdeviren, Halk TV'ye konuştu. Konuşmasında gündemi de yorumladı.