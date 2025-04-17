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Dr. Tuba Güleç Vajinal Doğumun Teşvik Edilmesi İçin 'Asıl' Yapılması Gerekenleri Anlattı

Dr. Tuba Güleç Vajinal Doğumun Teşvik Edilmesi İçin 'Asıl' Yapılması Gerekenleri Anlattı

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
17.04.2025 - 17:43 Son Güncelleme: 17.04.2025 - 17:48

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Sivasspor maçında çıkan 'normal doğum' pankartı tepkileri beraberinde getirdi bildiğiniz üzere. Vajinal doğumun 'nomal' sezaryenin 'anormal' sayılması ve bunun propagandasının bir futbol maçında yapılması tartışmalara sebep oldu. Duruma pek çok ünlü isim de tepki gösterdi. 

Çiğ sakatat yediği videolar ile bir dönem adından sıkça söz ettiren fenomen doktor Tuba Güleç, bu konuda bir doktor gözüyle yorumlarda bulundu. Güleç, vajinal doğumun ne şekilde teşvik edilmesi gerektiğini tek tek anlattı.

Kaynak: https://www.instagram.com/p/DIhVlvBoMJB/
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Buradan izleyebilirsiniz;

Ülkemizde sezaryen doğumların arttığını, normal doğumun tavsiye edilmesinin makul olduğunu söyleyen Güleç "sezaryen doğum kötülenerek vajinal doğum teşvik edilmez" dedi.

Ülkemizde sezaryen doğumların arttığını, normal doğumun tavsiye edilmesinin makul olduğunu söyleyen Güleç "sezaryen doğum kötülenerek vajinal doğum teşvik edilmez" dedi.

Ülkemizde sezaryen doğum oranlarını çok yüksek olmasının sebebinin “kadınlar ve tercihleri” degil, sağlık sistemi ve hataları olduğunu vurguladı. 

Vajinal doğumun ülkemiz için teşvik edilmesi gereken bir hedef olduğunu söyleyen Güleç, yapılması gerekenleri şöyle sıraladı;

  • Yargılayarak değil, destekleyerek

  • Baskıyla değil, bilgiyle

  • Suçlayarak değil, güçlendirerek 

Dr. Tuba Güleç'in bu sözlerine pek çok destek de geldi;

Dr. Tuba Güleç'in bu sözlerine pek çok destek de geldi;
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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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