Dr. Tuba Güleç Vajinal Doğumun Teşvik Edilmesi İçin 'Asıl' Yapılması Gerekenleri Anlattı

Sivasspor maçında çıkan 'normal doğum' pankartı tepkileri beraberinde getirdi bildiğiniz üzere. Vajinal doğumun 'nomal' sezaryenin 'anormal' sayılması ve bunun propagandasının bir futbol maçında yapılması tartışmalara sebep oldu. Duruma pek çok ünlü isim de tepki gösterdi.

Çiğ sakatat yediği videolar ile bir dönem adından sıkça söz ettiren fenomen doktor Tuba Güleç, bu konuda bir doktor gözüyle yorumlarda bulundu. Güleç, vajinal doğumun ne şekilde teşvik edilmesi gerektiğini tek tek anlattı.