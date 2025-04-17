Dr. Tuba Güleç Vajinal Doğumun Teşvik Edilmesi İçin 'Asıl' Yapılması Gerekenleri Anlattı

Kaynak: https://www.instagram.com/p/DIhVlvBoMJB/
Sivasspor maçında çıkan 'normal doğum' pankartı tepkileri beraberinde getirdi bildiğiniz üzere. Vajinal doğumun 'nomal' sezaryenin 'anormal' sayılması ve bunun propagandasının bir futbol maçında yapılması tartışmalara sebep oldu. Duruma pek çok ünlü isim de tepki gösterdi.
Çiğ sakatat yediği videolar ile bir dönem adından sıkça söz ettiren fenomen doktor Tuba Güleç, bu konuda bir doktor gözüyle yorumlarda bulundu. Güleç, vajinal doğumun ne şekilde teşvik edilmesi gerektiğini tek tek anlattı.
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Ülkemizde sezaryen doğumların arttığını, normal doğumun tavsiye edilmesinin makul olduğunu söyleyen Güleç "sezaryen doğum kötülenerek vajinal doğum teşvik edilmez" dedi.
Dr. Tuba Güleç'in bu sözlerine pek çok destek de geldi;
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Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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