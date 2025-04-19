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Amed Sportif - Çorum FK Maçında Sırrı Süreyya Önder Unutulmadı

Amed Sportif - Çorum FK Maçında Sırrı Süreyya Önder Unutulmadı

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
19.04.2025 - 22:47

Geçtiğimiz hafta kalp krizi geçirerek yoğun bakıma kaldırılan ve yaşam mücadelesine devam eden Sırrı Süreyya Önder, Amed Sportif - Çorum FK maçında unutulmadı. Ev sahibi ekip Önder'le ilgili pankartla maça çıkarken tribünlerde de yine Sırrı Süreyya Önder'le ilgili mesajlar vardı.

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TFF 1.Lig'de kritik maçta Amed Sportif, Çorum FK'yı ağırladı.

TFF 1.Lig'de kritik maçta Amed Sportif, Çorum FK'yı ağırladı.

Amed Sportif'in 1-0 kazandığı maçta ev sahibi ekip yeniden Play Off hattına çıkmayı başardı. Çorum FK ise rakibine altı puanlık maçta kaybederek ağır yara aldı. Play Off potasının dışına çıkan Çorum FK rakiplerinin hata yapmasını bekleyecek. 

Maç öncesinde de Amed Sportif'in açtığı pankart gündem oldu.

Sırrı Süreyya Önder mesajıyla çıktılar maça.

Sırrı Süreyya Önder mesajıyla çıktılar maça.

Amed Sportif maç seremonisine 'Geçmiş Olsun Sırrı Abi' pankartıyla çıktı. Bu esnada tribünlerde de 'Seninleyiz Sırrı Abe' pankartının açıldığı görüldü. 

Bir süredir tedavisi devam eden Sırrı Süreyya Önder adına açılan bu pankart ev sahibi takımın tribünlerinden alkış aldı.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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