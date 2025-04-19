Amed Sportif - Çorum FK Maçında Sırrı Süreyya Önder Unutulmadı

Geçtiğimiz hafta kalp krizi geçirerek yoğun bakıma kaldırılan ve yaşam mücadelesine devam eden Sırrı Süreyya Önder, Amed Sportif - Çorum FK maçında unutulmadı. Ev sahibi ekip Önder'le ilgili pankartla maça çıkarken tribünlerde de yine Sırrı Süreyya Önder'le ilgili mesajlar vardı.