Amed Sportif - Çorum FK Maçında Sırrı Süreyya Önder Unutulmadı
Geçtiğimiz hafta kalp krizi geçirerek yoğun bakıma kaldırılan ve yaşam mücadelesine devam eden Sırrı Süreyya Önder, Amed Sportif - Çorum FK maçında unutulmadı. Ev sahibi ekip Önder'le ilgili pankartla maça çıkarken tribünlerde de yine Sırrı Süreyya Önder'le ilgili mesajlar vardı.
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TFF 1.Lig'de kritik maçta Amed Sportif, Çorum FK'yı ağırladı.
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Sırrı Süreyya Önder mesajıyla çıktılar maça.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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