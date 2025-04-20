Rasim Ozan Kütahyalı, Beyaz Futbol'a Mola Diyerek Veda Etti

Osman Gökçek'le aralarında duygusal bir konuşma geçtiğini söyleyen Rasim Ozan Kütahyalı, program arkadaşlarıyla ilgili de kısa yorumlar yaptı.

Kütahyalı, 'Beyaz Futbol’a mola ricamı Osman Gökçek’e de ilettim. Kararıma saygı duydu ve Gökçek beni çok duygulandıran bir konuşma yaptı. Beyaz Futbol ruhuna ve bana yürekten sahip çıkan, çok mert ve içtenlik dolu bir konuşmaydı bu. Yakın tanıyanlar iyi bilir, çok yiğit bir dost ve gerçek bir arkadaştır Osman Gökçek.

Beyaz Futbol sevenlerini, siz izleyicilerimizi çok seviyorum. Can dostum Ertem Şener’i, üstadlarım Ahmet Çakar’ı, Sinan Engin’i, Abdülkerim Durmaz’ı çok seviyorum. Başta üstad Devrim Zengi olmak üzere müthiş çalışkan ve üretici bir kadro olan Beyaz Futbol ekibini çok seviyorum.' dedi.