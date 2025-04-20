Rasim Ozan Kütahyalı, Beyaz Futbol'a Mola Diyerek Veda Etti
Son günlerin gündemdeki ismi Rasim Ozan Kütahyalı kariyeriyle ilgili yeni bir karar aldı. Kütahyalı, Beyaz TV ekranlarında yayınlanan Beyaz Futbol'a ara verdiğini açıkladı. Osman Gökçek'e kararını bildirdiğini söyleyen Kütahyalı, Osman Gökçek'in kendisine duygusal bir konuşma yaptığını söyledi.
Kütahyalı, program arkadaşlarına tek tek başarılar diledi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
"CHP'ye kayyum" iddiasıyla gündeme gelen ve gözaltına alınan Kütahyalı adli kontrolle serbest kaldı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Yeni bir karara imza attı.
"Osman Gökçek yiğit bir dost."
"Beyaz Futbol devam ediyor"
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın