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Rasim Ozan Kütahyalı, Beyaz Futbol'a Mola Diyerek Veda Etti

Rasim Ozan Kütahyalı, Beyaz Futbol'a Mola Diyerek Veda Etti

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
20.04.2025 - 17:28

Son günlerin gündemdeki ismi Rasim Ozan Kütahyalı kariyeriyle ilgili yeni bir karar aldı. Kütahyalı, Beyaz TV ekranlarında yayınlanan Beyaz Futbol'a ara verdiğini açıkladı. Osman Gökçek'e kararını bildirdiğini söyleyen Kütahyalı, Osman Gökçek'in kendisine duygusal bir konuşma yaptığını söyledi. 

Kütahyalı, program arkadaşlarına tek tek başarılar diledi.

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"CHP'ye kayyum" iddiasıyla gündeme gelen ve gözaltına alınan Kütahyalı adli kontrolle serbest kaldı.

"CHP'ye kayyum" iddiasıyla gündeme gelen ve gözaltına alınan Kütahyalı adli kontrolle serbest kaldı.

Hafta içinde 'CHP'ye kayyum atanacak' iddiasını ortaya atan Kütahyalı'yı başta Adalet Bakanı olmak üzere birçok devlet kurumu yalanlamıştı. Hakkında soruşturma açılan Kütahyalı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Yeni bir karara imza attı.

Yeni bir karara imza attı.

Rasim Ozan Kütahyalı, X hesabından Beyaz Futbol'a ara verdiğini söyledi. Kütahyalı kararını 'Sizlerden bir mola istiyorum ve bir süre televizyon efsanesi Beyaz Futbol programımıza ara vermek istiyorum.

Bir kendime geleyim, bir toparlanayım. Zaten şu an bu gece ekrana çıksam bile sizlerin çok sevdiği, çok eğlendiği ROK performansımı sergilemem mümkün değil. Laf ola beri gele bir koltuğu doldurmak için de koltukta oturmak istemem. Bana bir süre verin sevgili Beyaz Futbol izleyicileri.' sözleriyle duyurdu.

"Osman Gökçek yiğit bir dost."

"Osman Gökçek yiğit bir dost."

Osman Gökçek'le aralarında duygusal bir konuşma geçtiğini söyleyen Rasim Ozan Kütahyalı, program arkadaşlarıyla ilgili de kısa yorumlar yaptı. 

Kütahyalı, 'Beyaz Futbol’a mola ricamı Osman Gökçek’e de ilettim. Kararıma saygı duydu ve Gökçek beni çok duygulandıran bir konuşma yaptı. Beyaz Futbol ruhuna ve bana yürekten sahip çıkan, çok mert ve içtenlik dolu bir konuşmaydı bu. Yakın tanıyanlar iyi bilir, çok yiğit bir dost ve gerçek bir arkadaştır Osman Gökçek.

Beyaz Futbol sevenlerini, siz izleyicilerimizi çok seviyorum. Can dostum Ertem Şener’i, üstadlarım Ahmet Çakar’ı, Sinan Engin’i, Abdülkerim Durmaz’ı çok seviyorum. Başta üstad Devrim Zengi olmak üzere müthiş çalışkan ve üretici bir kadro olan Beyaz Futbol ekibini çok seviyorum.' dedi.

"Beyaz Futbol devam ediyor"

"Beyaz Futbol devam ediyor"

Kütahyalı sözlerini 'Herkesten özür dileyerek, tüm çalışma arkadaşlarımdan, özellikle de Galatasaraylı takımdaşlarımdan, kardeşlerimden ROK olarak bir mola istiyorum.

Beyaz Futbol efsanesi kaldığı yerden yoluna devam ediyor. Ben de bu gece ekran başında olacağım ve Beyaz Futbol izleyeceğim. Siz de sakın bu gece Beyaz Futbol’u kaçırmayın sevgili izleyicilerim.' diyerek noktaladı.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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