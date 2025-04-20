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Yılmaz Erdoğan’dan Sırrı Süreyya Önder’e Hastane Ziyareti: "Ülkenin Ona ve Mesajına İhtiyacı Var"

Yılmaz Erdoğan’dan Sırrı Süreyya Önder’e Hastane Ziyareti: "Ülkenin Ona ve Mesajına İhtiyacı Var"

Elgiz Sarı
Elgiz Sarı - Onedio Üyesi
20.04.2025 - 18:26

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Yönetmen ve oyuncu Yılmaz Erdoğan, kalp krizi geçirdikten sonra ameliyata alınan ve yoğun bakımda tedavisi süren Sırrı Süreyya Önder’i hastanede ziyaret etti. Ziyaret sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Erdoğan, duygu yüklü ifadeleriyle dikkat çekti.

Kaynak: https://www.iha.com.tr/istanbul-haber...
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Videoyu buradan izleyebilirsiniz:

Yılmaz Erdoğan, Sırrı Süreyya Önder’in iyileşeceğine inandığını belirterek, şu ifadeleri kullandı:

Yılmaz Erdoğan, Sırrı Süreyya Önder’in iyileşeceğine inandığını belirterek, şu ifadeleri kullandı:

“Umutluyum, hem umutlu olmak istiyorum, gerçekten de umutluyum. Sırrı’nın bunu atlatacağına inanıyorum. Benim can dostu olarak ona ihtiyacım var ama esas daha da önemlisi bütün ülkenin ona, onun temsil ettiği şeye, muhabbetine, onun mesajına ihtiyacı var.”

Yılmaz Erdoğan’ın ziyaretinin ardından, sosyal medyada çok sayıda kişi Önder’e geçmiş olsun dileklerini ileterek destek mesajları paylaştı.

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Elgiz Sarı
Elgiz Sarı
Onedio Üyesi
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