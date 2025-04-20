Yılmaz Erdoğan’dan Sırrı Süreyya Önder’e Hastane Ziyareti: "Ülkenin Ona ve Mesajına İhtiyacı Var"

Kaynak: https://www.iha.com.tr/istanbul-haber...
Yönetmen ve oyuncu Yılmaz Erdoğan, kalp krizi geçirdikten sonra ameliyata alınan ve yoğun bakımda tedavisi süren Sırrı Süreyya Önder’i hastanede ziyaret etti. Ziyaret sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Erdoğan, duygu yüklü ifadeleriyle dikkat çekti.
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Yılmaz Erdoğan, Sırrı Süreyya Önder’in iyileşeceğine inandığını belirterek, şu ifadeleri kullandı:
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