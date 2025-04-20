Yılmaz Erdoğan’dan Sırrı Süreyya Önder’e Hastane Ziyareti: "Ülkenin Ona ve Mesajına İhtiyacı Var"

“Umutluyum, hem umutlu olmak istiyorum, gerçekten de umutluyum. Sırrı’nın bunu atlatacağına inanıyorum. Benim can dostu olarak ona ihtiyacım var ama esas daha da önemlisi bütün ülkenin ona, onun temsil ettiği şeye, muhabbetine, onun mesajına ihtiyacı var.”

Yılmaz Erdoğan’ın ziyaretinin ardından, sosyal medyada çok sayıda kişi Önder’e geçmiş olsun dileklerini ileterek destek mesajları paylaştı.