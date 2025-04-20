İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya Ehliyet Affı İddialarını Yalanladı: "Açık ve Net Olarak İfade Ediyorum"
Herhangi bir suç veya ihlalden dolayı ehliyetlerini kaptıran vatandaşlar ehliyet affı çıkıp çıkmayacağını merak ediyordu.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, ehliyet affı gibi gündemleri olmadığını “açık ve net” olarak ifade etti.
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın sosyal medyadaki son paylaşımı “ehliyet affı” iddialarıyla ilgili oldu.
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Bakan Ali Yerlikaya’nın ehliyet affı ile ilgili paylaşımı 👇
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Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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