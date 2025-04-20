İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya Ehliyet Affı İddialarını Yalanladı: "Açık ve Net Olarak İfade Ediyorum"

Bakan Yerlikaya, sosyal medyada da sık sık gündem olan ehliyet affı ile ilgili bir çalışmalarının olmadığını ve ehliyet affının çıkmayacağını açıkladı.

Bakan ayrıca çeşitli suçlar veya ihlaller nedeniyle ehliyetlerine el koyulan vatandaşların verilerini de yayınlandı.