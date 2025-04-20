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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya Ehliyet Affı İddialarını Yalanladı: "Açık ve Net Olarak İfade Ediyorum"

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya Ehliyet Affı İddialarını Yalanladı: "Açık ve Net Olarak İfade Ediyorum"

Ali Yerlikaya
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
20.04.2025 - 11:34

Herhangi bir suç veya ihlalden dolayı ehliyetlerini kaptıran vatandaşlar ehliyet affı çıkıp çıkmayacağını merak ediyordu.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, ehliyet affı gibi gündemleri olmadığını “açık ve net” olarak ifade etti.

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın sosyal medyadaki son paylaşımı “ehliyet affı” iddialarıyla ilgili oldu.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın sosyal medyadaki son paylaşımı “ehliyet affı” iddialarıyla ilgili oldu.

Bakan Yerlikaya, sosyal medyada da sık sık gündem olan ehliyet affı ile ilgili bir çalışmalarının olmadığını ve ehliyet affının çıkmayacağını açıkladı.

Bakan ayrıca çeşitli suçlar veya ihlaller nedeniyle ehliyetlerine el koyulan vatandaşların verilerini de yayınlandı.

Bakan Ali Yerlikaya’nın ehliyet affı ile ilgili paylaşımı 👇

Bakan Ali Yerlikaya’nın ehliyet affı ile ilgili paylaşımı 👇
twitter.com

'Şunu açık ve net bir şekilde ifade etmek isterim:

“Sürücü affı” konusu, kesinlikle gündemimizde yok

19 Nisan 2025 itibari ile “ehliyeti geçici olarak geri alınıp teslim edilmeyen” sürücü sayısı 689 bin 946

Peki bu sürücülerin ehliyetleri geçici olarak neden geri alındı?

Çünkü;

  • 499 bin 88 sürücünün ehliyeti,

  • Alkol ya da uyuşturucu etkisinde araç kullandıkları,

Alkol ölçüm testini reddettikleri için;

  • 28 bin 461 sürücünün ehliyeti,

1 yıl içerisinde 100 ceza puanı doldurdukları,

1 yıl içerisinde 5 kez hız ihlali yaptıkları,

3 kez kırmızı ışık ihlali yaptıkları,

Drift yaptıkları ve

Kanuna aykırı çakar tertibatı bulundurdukları için;

  • 162 bin 397 sürücünün belgesi ise;

Adli işlemler (ölümlü/yaralamalı trafik kazasına karışması, sağlık şartları vb.) nedeniyle geçici olarak geri alındı.

Bugün sürücü belgelerini geçici olarak geri almasına neden olan her uygulamanın arkasında çok net bir gerçek var. O da:

Trafik güvenliğini hiçe sayan ağır ihlaller. Can ve mal kaybına neden olabilecek ciddi sorumsuzluklar.

Bizim derdimiz işlem yapmak değil; kazaları önlemek, ocakların sönmesine engel olmak.

Aldığımız tedbirler, yollarımızda huzuru ve güvenliği sağlamak adına alınmış, hayatları koruma amacı taşıyan bir tedbirdir.

Yaptığımız her denetim, aldığımız her önlem, bir annenin gözyaşını silmek, bir çocuğun yetim kalmasını önlemek içindir.

Ve bu yüzden,

Kuralları ihlal edenlere karşı tavizsiz duruşumuzdan,

asla geri adım atmayacağız.'

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İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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