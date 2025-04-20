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Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü Ödenmeyen Ücret Sorusuna Böyle Cevap Verdi: "Şikayeti Olan İstifa Edebilir"

Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü Ödenmeyen Ücret Sorusuna Böyle Cevap Verdi: "Şikayeti Olan İstifa Edebilir"

Düzce
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
20.04.2025 - 10:43

AKP’li Düzce Belediyesi Başkanı Faruk Özlü, belediyede çalışan personellere maaşların ödenmediği iddialarını yalanladı. Özlü, maaşların ödendiğini ancak mesai ücretlerinin yatırılamadığını söyledi. 

Düzce Belediye Başkanı ayrıca “Şikayeti olan istifa edebilir” ifadelerini de kullandı.

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Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü, ÖNCÜ TV isimli yerel kanalın programına katılarak açıklamalarda bulundu.

Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü, ÖNCÜ TV isimli yerel kanalın programına katılarak açıklamalarda bulundu.

Yerel seçimlerden önce çalışanlarına yüzde 71 oranında zam yapması ile gündeme gelen Düzce Belediyesi bu sefer ise ödenmeyen maaş iddialarıyla konuşuluyordu.

Belediye Başkanı Özlü, katıldığı yerel televizyonda maaşlar ile ilgili soruya sinirlendi.

“Maaşlar değil mesailer ödenmedi”

“Maaşlar değil mesailer ödenmedi”

Düzce Belediye Başkanı Özlü; 'Bunu daha önce de gündeme getirdiler. Hem Türkiye'de hem dünyada ekonomik sıkıntılar var. Düzce Belediyesi'nin tüm personellerinin de iştirak şirket çalışanlarının da maaşları ödendi. Sadece ödenmeyen mesai ücretleri var. Bu konuda şikayetçi olan arkadaşlar istifa edebilir.' dedi.

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İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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