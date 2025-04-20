Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü Ödenmeyen Ücret Sorusuna Böyle Cevap Verdi: "Şikayeti Olan İstifa Edebilir"
AKP’li Düzce Belediyesi Başkanı Faruk Özlü, belediyede çalışan personellere maaşların ödenmediği iddialarını yalanladı. Özlü, maaşların ödendiğini ancak mesai ücretlerinin yatırılamadığını söyledi.
Düzce Belediye Başkanı ayrıca “Şikayeti olan istifa edebilir” ifadelerini de kullandı.
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Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü, ÖNCÜ TV isimli yerel kanalın programına katılarak açıklamalarda bulundu.
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“Maaşlar değil mesailer ödenmedi”
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Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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