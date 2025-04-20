Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü Ödenmeyen Ücret Sorusuna Böyle Cevap Verdi: "Şikayeti Olan İstifa Edebilir"

Düzce Belediye Başkanı Özlü; 'Bunu daha önce de gündeme getirdiler. Hem Türkiye'de hem dünyada ekonomik sıkıntılar var. Düzce Belediyesi'nin tüm personellerinin de iştirak şirket çalışanlarının da maaşları ödendi. Sadece ödenmeyen mesai ücretleri var. Bu konuda şikayetçi olan arkadaşlar istifa edebilir.' dedi.