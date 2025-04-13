onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Gündem
Fuat Uğur’dan Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş İçin Tepki Çeken Paylaşım: "Twerk Yaparak Ödesin"

Fuat Uğur’dan Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş İçin Tepki Çeken Paylaşım: "Twerk Yaparak Ödesin"

Üsküdar
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
13.04.2025 - 11:13

Üsküdar Belediyesi’nde bayram sebebiyle maaşların geç ödeneceğinin iddia edilmesi sonrasında AKP’li eski Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen belediyenin işçi maaşlarını ödeyemediğini açıklamıştı.

Gazeteci Fuat Uğur ise CHP’li Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş için tepki bir çeken bir paylaşım yaptı. Uğur, Başkan Dedetaş’ın maaşları twerk yaparak ödemesi gerektiğini söyledi.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Sosyal medyada paylaşılan bir gönderide, CHP’li Üsküdar Belediyesi’nin maaş ödemelerinde gecikme olacağını duyurduğu yer almıştı.

Sosyal medyada paylaşılan bir gönderide, CHP’li Üsküdar Belediyesi’nin maaş ödemelerinde gecikme olacağını duyurduğu yer almıştı.

Paylaşım sonrasında ise eski Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen ekonomik zorluk yaşadığını iddia ettiği belediyenin işçi maaşlarını ödemeyecek düzeye geldiğini iddia etmişti.

Hilmi Türkmen'in paylaşımı 👇

Hilmi Türkmen'in paylaşımı 👇
twitter.com

'Ve beklenen oldu; CHP’li Üsküdar Belediyesi 1. yılın sonunda personel maaşı ödeyemiyor!'

Üsküdar Belediyesi’ndeki maaş tartışmalarına tepki çeken bir yorum ise gazeteci Fuat Uğur’dan geldi.

Üsküdar Belediyesi’ndeki maaş tartışmalarına tepki çeken bir yorum ise gazeteci Fuat Uğur’dan geldi.
twitter.com

Uğur paylaşımında, “Üsküdarlı kadınlar öğrensin diye Afrika’dan twerk dansı eğitmeni getirten Sinem Dedetaş, sahnede twerk dansı yaparak para toplasın Üsküdar Belediyesi çalışanlarının maaşını ödemek için. Burjuvazinin önde gelen isimlerinin bu gösteriye iyi para yatıracaklarına eminim.” ifadelerini kullandı.

Fuat Uğur’un bu paylaşımı Twitter’da tepki çekti. 👇

Fuat Uğur’un bu paylaşımı Twitter’da tepki çekti. 👇
twitter.com

'Saçı kara, gözü kara, vicdanı kapkara birini tanımak ister misiniz? Temsil ettiği anlayışın en kibarlarından, geriye kalanını bir düşünün artık…'

👇

👇
twitter.com

Ayının kırk türküsü var, kırkı da ahlat üstüne. Kadın bedenini, benliğini aşağılamak dışında “bildikleri” hiçbir şey yok bunların.'

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

👇

👇
twitter.com

'Siz niye her kadın gördüğünüzde aklınız başka şeylere kayıyor?'

👇

👇
twitter.com

'Şunu iktidar tarafından herhangi bir kadın için söylese önce çok sağlam bir dayak yer, sonra da tutuklanır cezaevine gönderilirdi Muhalif kadınlara ise her şeyi söylemek serbest, hiçbir şekilde cezalandırılmayacaklarını biliyorlar'

👇

👇
twitter.com

'Hiçbir sekilde bir yaptırım görmeyecek olmanın rahatlığı ile bu şekilde hareket ediyorlar. Ayni cümleyi MHP’li için kursa ertesi gün ağlayarak özür videosu çektirirlerdi.'

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu haberler de ilginizi çekebilir 👇

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın