Fuat Uğur’dan Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş İçin Tepki Çeken Paylaşım: "Twerk Yaparak Ödesin"
Üsküdar Belediyesi’nde bayram sebebiyle maaşların geç ödeneceğinin iddia edilmesi sonrasında AKP’li eski Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen belediyenin işçi maaşlarını ödeyemediğini açıklamıştı.
Gazeteci Fuat Uğur ise CHP’li Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş için tepki bir çeken bir paylaşım yaptı. Uğur, Başkan Dedetaş’ın maaşları twerk yaparak ödemesi gerektiğini söyledi.
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Sosyal medyada paylaşılan bir gönderide, CHP’li Üsküdar Belediyesi’nin maaş ödemelerinde gecikme olacağını duyurduğu yer almıştı.
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Hilmi Türkmen'in paylaşımı 👇
Üsküdar Belediyesi’ndeki maaş tartışmalarına tepki çeken bir yorum ise gazeteci Fuat Uğur’dan geldi.
Fuat Uğur’un bu paylaşımı Twitter’da tepki çekti. 👇
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Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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