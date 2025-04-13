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Özgür Özel Açıkladı: "Ekrem Başkan İçin Ağrı Dağı’dan Bile Miting Yapacağız"

Özgür Özel Açıkladı: "Ekrem Başkan İçin Ağrı Dağı’dan Bile Miting Yapacağız"

Özgür Özel
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
13.04.2025 - 10:29

İBB’ye düzenlenen “yolsuzluk” soruşturması kapsamında CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu da tutuklanmıştı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasını protesto etmek için çeşitli kentlerde eylemler düzenleneceğini açıklamıştı.

Sözcü’den Saygı Öztürk’e konuşan Özel, “Ekrem İmamoğlu için Ağrı Dağı’nda da miting yapacağız” ifadelerini kullandı.

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CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanması gündemdeki yerini koruyor.

CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanması gündemdeki yerini koruyor.

CHP, İmamoğlu’nun tutuklanması sonrasında Saraçhane’de protesto gösterileri düzenlemişti. 

Sonrasında Saraçhane eylemlerini sonlandıran CHP, Ekrem İmamoğlu için miting düzenlenmeye devam edeceklerini duyurmuştu.

Sözcü’den Saygı Öztürk’e konuşan CHP lideri Özgür Özel eylem planlarını açıkladı.

Sözcü’den Saygı Öztürk’e konuşan CHP lideri Özgür Özel eylem planlarını açıkladı.

Gittiğimiz her yerde Ekrem İmamoğlu için özgürlük ve erken seçim mitingi talebi var. Şu anda 50 şehir netleşti, hepsinde miting yapacağız. Bugün, saat 14.00’te Samsun’dayız. Atatürk de Samsun’dan başladı, ilk Cumhurbaşkanı oradan başladı. Son Cumhurbaşkanımız da oradan başlayacak.

Kaynak

“Ekrem İmamoğlu için Ağrı Dağı’dan miting yapacağız”

“Ekrem İmamoğlu için Ağrı Dağı’dan miting yapacağız”

Her çarşamba saat 20.30’da İstanbul’un bir ilçesinde miting var. Şişli nasıl bekliyordu? Şimdi bir de Beylikdüzü’nü gör. Sonra Yozgat’tayı, orada ceza kestikleri traktörler de olacak. Ağrı Dağı’nda da miting yapacağız. Ekrem Başkan için, demokrasi için, özgürlük için, adalet için Ağrı Dağı’na da çıkıp miting yapacağız.”

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İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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