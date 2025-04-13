Özgür Özel Açıkladı: "Ekrem Başkan İçin Ağrı Dağı’dan Bile Miting Yapacağız"
İBB’ye düzenlenen “yolsuzluk” soruşturması kapsamında CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu da tutuklanmıştı.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasını protesto etmek için çeşitli kentlerde eylemler düzenleneceğini açıklamıştı.
Sözcü’den Saygı Öztürk’e konuşan Özel, “Ekrem İmamoğlu için Ağrı Dağı’nda da miting yapacağız” ifadelerini kullandı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanması gündemdeki yerini koruyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Sözcü’den Saygı Öztürk’e konuşan CHP lideri Özgür Özel eylem planlarını açıkladı.
“Ekrem İmamoğlu için Ağrı Dağı’dan miting yapacağız”
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın