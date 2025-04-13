Özgür Özel Açıkladı: "Ekrem Başkan İçin Ağrı Dağı’dan Bile Miting Yapacağız"

“Her çarşamba saat 20.30’da İstanbul’un bir ilçesinde miting var. Şişli nasıl bekliyordu? Şimdi bir de Beylikdüzü’nü gör. Sonra Yozgat’tayı, orada ceza kestikleri traktörler de olacak. Ağrı Dağı’nda da miting yapacağız. Ekrem Başkan için, demokrasi için, özgürlük için, adalet için Ağrı Dağı’na da çıkıp miting yapacağız.”