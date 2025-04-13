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İBB Soruşturması: Murat Ongun ve Necati Özkan Gibi İsimler Silivri’den Başka Cezaevine Sevk Edildi

İBB Soruşturması: Murat Ongun ve Necati Özkan Gibi İsimler Silivri’den Başka Cezaevine Sevk Edildi

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
13.04.2025 - 09:20

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne düzenlenen “yolsuzluk” operasyonunda başkan Ekrem İmamoğlu dahil 48 kişi tutuklanmıştı.

Soruşturma kapsamında tutuklanan bazı isimlerin İstanbul dışındaki hapishanelere sevk edildiği ortaya çıktı. İstanbul’dan başka kentlere gönderilecekler arasında Murat Ongun da bulunuyor.

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İBB’ye yapılan operasyonun yankıları sürerken, cezaevinde tutuklu bulunanlarla ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

İBB’ye yapılan operasyonun yankıları sürerken, cezaevinde tutuklu bulunanlarla ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

İBB soruşturması kapsamından tutuklu bulunan Murat Ongun, Necati Özkan, Tuncay Yılmaz ve Fatih Keleş Silivri’de bulunan Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumundan farklı cezaevlerine sevk edildi.

Murat Ongun ile Hüseyin Köksal, Çorlu’da bulunan Karatepe Yüksek Güvenlikli Ceza İnfaz Kurumu’na gönderildi.

Necati Özkan, Fatih Keleş ve Serdar Taşkın, Kocaeli’nde bulunan cezaevine, Murat Kapki, Nihat Sütlaş, Adem Soytekin ve Tuncay Yılmaz da Tekirdağ’da bulunan cezaevine sevk edildi.

“Savunma hakkının ihlali”

“Savunma hakkının ihlali”

Avukat Hüseyin Ersöz, nakil kararı sonrasında yaptığı paylaşımda, “Tutukluların yargılamaların yapıldığı illerden uzak cezaevlerine gönderilmesi, Savunma Hakkı ihlali olarak değerlendiriliyor' ifadelerini kullanarak karar tepki gösterdi.

CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın ise sevk kararlarının talimatla alındığını iddia etti.

CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın ise sevk kararlarının talimatla alındığını iddia etti.
twitter.com

'İBB soruşturmasında tutuklananlardan, Murat Ongun ve Hüseyin Köksal Çorlu, Murat Kapki, Nihat Sütlaş, Adem Soytekin ve Tuncay Yılmaz Tekirdağ,

Fatih Keleş, Necati Özkan ve Serdal Taşkın Kocaeli cezaevine naklediliyorlar.

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İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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SAYGIN ADAM

Adamin 400 tane danismani var .Gece gündüz seytanlik düsünen ...Bir tanesinin de aklina bu gelmis...Akla hayale gelemeyecek katakuleler tezgahcilik sahtekarl... Devamını Gör

deniz

adaletinin...

Meral Üredi

Ya insan bu kadar kotu nasıl olabilir rabbim bunlar insan olabilirmi