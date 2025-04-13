İBB Soruşturması: Murat Ongun ve Necati Özkan Gibi İsimler Silivri’den Başka Cezaevine Sevk Edildi

'İBB soruşturmasında tutuklananlardan, Murat Ongun ve Hüseyin Köksal Çorlu, Murat Kapki, Nihat Sütlaş, Adem Soytekin ve Tuncay Yılmaz Tekirdağ,

Fatih Keleş, Necati Özkan ve Serdal Taşkın Kocaeli cezaevine naklediliyorlar.

'Ne kadar dağıtırsan o kadar iyi' diye talimat var anlaşılan!'