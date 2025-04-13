İBB Soruşturması: Murat Ongun ve Necati Özkan Gibi İsimler Silivri’den Başka Cezaevine Sevk Edildi
İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne düzenlenen “yolsuzluk” operasyonunda başkan Ekrem İmamoğlu dahil 48 kişi tutuklanmıştı.
Soruşturma kapsamında tutuklanan bazı isimlerin İstanbul dışındaki hapishanelere sevk edildiği ortaya çıktı. İstanbul’dan başka kentlere gönderilecekler arasında Murat Ongun da bulunuyor.
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İBB’ye yapılan operasyonun yankıları sürerken, cezaevinde tutuklu bulunanlarla ilgili yeni bir gelişme yaşandı.
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“Savunma hakkının ihlali”
CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın ise sevk kararlarının talimatla alındığını iddia etti.
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Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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Adamin 400 tane danismani var .Gece gündüz seytanlik düsünen ...Bir tanesinin de aklina bu gelmis...Akla hayale gelemeyecek katakuleler tezgahcilik sahtekarl... Devamını Gör
adaletinin...
Ya insan bu kadar kotu nasıl olabilir rabbim bunlar insan olabilirmi