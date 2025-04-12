Antalya Diplomasi Forumu'nda Suriye'de İç Savaş İçin Obama İtirafı Geldi

Columbia Üniversitesi ekonomi profesörü ve Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Çözümleri Ağı Başkanı Jeffrey Sachs, 2011’de Suriye’de iç savaşın başlamasından ABD’deki Barack Obama hükümetinin sorumlu olduğunu iddia etti.

Jeffrey Sachs 'Savaşı Esad değil Obama başlattı' dedi. Sachs, “Savaşı Beşar Esad başlatmadı. Washington başlattı. 2011’de Esad’ı devirme kararı verildi. Aslında bu talep İsrail’den geldi. Netanyahu’nun fikri Orta Doğu’yu İsrail’in imajında şekillendirmek. CIA ve ABD hükümeti ona bu yolda ahbaplık etti. Bu savaşı Esad’ın baskısı veya diktatörlüğü değil. Obama’nın 2011’de Esad’ı devirmek için verdiği başkanlık emiriyle başladı.' dedi.