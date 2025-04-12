Antalya Diplomasi Forumu'nda Suriye'de İç Savaş İçin Obama İtirafı Geldi
Bu yıl dördüncüsü düzenlenen Antalya Diplomasi Forumu, 'Ayrışan Dünyada Diplomasiyi Sahiplenmek' temasıyla gerçekleştiriliyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açılış konuşmasıyla başlayan foruma, yaklaşık 20 ülkenin devlet ve hükümet başkanları ile 60 kadar ülkenin dışişleri bakanının katılması bekleniyor.
Amerika ve Avrupa'dan sınırlı katılımın olduğu forum, özellikle Afrika, Ortadoğu ve Balkanlar'dan gelen temsilcilerle daha fazla etkileşim sağlayan bir platforma dönüşerek dikkat çekiyor.
Bugünkü oturumlardan birinde Suriye İç Savaşı gündeme geldi. İç savaşla ilgili adeta bir itiraf dile getirildi.
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Suriye'de yıllar süren iç savaş başka bir iç savaş potansiyeli ile kapandı.
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ABD merkezli birçok operasyon gibi bunun da ABD isteğiyle gerçekleştiği düşüncesinin ise hayli alıcısı var.
"Savaşçıları ABD eğitti."
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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