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Antalya Diplomasi Forumu'nda Suriye'de İç Savaş İçin Obama İtirafı Geldi

Antalya Diplomasi Forumu'nda Suriye'de İç Savaş İçin Obama İtirafı Geldi

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
12.04.2025 - 21:54

Bu yıl dördüncüsü düzenlenen Antalya Diplomasi Forumu, 'Ayrışan Dünyada Diplomasiyi Sahiplenmek' temasıyla gerçekleştiriliyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açılış konuşmasıyla başlayan foruma, yaklaşık 20 ülkenin devlet ve hükümet başkanları ile 60 kadar ülkenin dışişleri bakanının katılması bekleniyor.

Amerika ve Avrupa'dan sınırlı katılımın olduğu forum, özellikle Afrika, Ortadoğu ve Balkanlar'dan gelen temsilcilerle daha fazla etkileşim sağlayan bir platforma dönüşerek dikkat çekiyor.

Bugünkü oturumlardan birinde Suriye İç Savaşı gündeme geldi. İç savaşla ilgili adeta bir itiraf dile getirildi.

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Suriye'de yıllar süren iç savaş başka bir iç savaş potansiyeli ile kapandı.

Suriye'de yıllar süren iç savaş başka bir iç savaş potansiyeli ile kapandı.

Yıllarca Esad'a karşı savaşan güçler, neredeyse 24 saatte tüm ülkeyi ele geçirdi ve Esad, Rusya'ya kaçtı. Batılı devletlerin öncü olduğu savaşta, vekalet savaşları yaşanmış ve Colani gibi birçok yasadışı örgüt desteklenmişti. 

O Colani bugün artık Ahmet Şara adında Suriye'nin lideri konumunda.

ABD merkezli birçok operasyon gibi bunun da ABD isteğiyle gerçekleştiği düşüncesinin ise hayli alıcısı var.

ABD merkezli birçok operasyon gibi bunun da ABD isteğiyle gerçekleştiği düşüncesinin ise hayli alıcısı var.

Columbia Üniversitesi ekonomi profesörü ve Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Çözümleri Ağı Başkanı Jeffrey Sachs, 2011’de Suriye’de iç savaşın başlamasından ABD’deki Barack Obama hükümetinin sorumlu olduğunu iddia etti.

Jeffrey Sachs 'Savaşı Esad değil Obama başlattı' dedi. Sachs, “Savaşı Beşar Esad başlatmadı. Washington başlattı. 2011’de Esad’ı devirme kararı verildi. Aslında bu talep İsrail’den geldi. Netanyahu’nun fikri Orta Doğu’yu İsrail’in imajında şekillendirmek. CIA ve ABD hükümeti ona bu yolda ahbaplık etti. Bu savaşı Esad’ın baskısı veya diktatörlüğü değil. Obama’nın 2011’de Esad’ı devirmek için verdiği başkanlık emiriyle başladı.' dedi.

"Savaşçıları ABD eğitti."

"Savaşçıları ABD eğitti."

Sachs yaptığı değerlendirmede 'ABD bölgede savaşçılar eğitti. Bunların arasında şimdi iktidarı alanlar da var. Amaç Esad’ı devirmekti. Savaş 2024’te, 2011’de CIA’in hedeflemiş olduğu gibi sonuçlandı. Cihatçı bir grup iktidara geldi. Bölgede CIA operasyonları temelli değil; kamu diplomasisi, gerçek diplomasi tabanlı diplomasi olmadan barış olmayacak” dedi.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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