SONAR Anketinde Katılımcıların %60'ı "Ekonomim Geriledi" Yanıtını Verdi
Ekonomik kriz giderek derinleşirken halk üzerindeki etkisi de artık daha fazla hissediliyor. Asgari ücretin ele geçmeden eridiği günlerde kredi ve kredi kartlarına yüklenen halk, buradan da ağır borçlarla ya da ödeyememe sorunlarıyla karşılaşıyor.
SONAR yaptığı ankette halka ekonomik olarak ne durumda olduklarını sordu ve ezici çoğunluk ekonomisinin daha da kötüleştiği yanıtını verdi.
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Ekonomik kriz sokağa, markete, pazara yansıdığı gibi artık anketlere de yansıyor.
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Son bir yıla göre kıyaslamada bile kayıp büyük.
Halk ekonominin geleceğinden ümitsiz.
Halk temel ihtiyaçlarda bile zorlanıyor.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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