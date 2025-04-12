SONAR Anketinde Katılımcıların %60'ı "Ekonomim Geriledi" Yanıtını Verdi

Ekonomik kriz giderek derinleşirken halk üzerindeki etkisi de artık daha fazla hissediliyor. Asgari ücretin ele geçmeden eridiği günlerde kredi ve kredi kartlarına yüklenen halk, buradan da ağır borçlarla ya da ödeyememe sorunlarıyla karşılaşıyor.

SONAR yaptığı ankette halka ekonomik olarak ne durumda olduklarını sordu ve ezici çoğunluk ekonomisinin daha da kötüleştiği yanıtını verdi.