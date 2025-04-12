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SONAR Anketinde Katılımcıların %60'ı "Ekonomim Geriledi" Yanıtını Verdi

SONAR Anketinde Katılımcıların %60'ı "Ekonomim Geriledi" Yanıtını Verdi

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
12.04.2025 - 16:35

Ekonomik kriz giderek derinleşirken halk üzerindeki etkisi de artık daha fazla hissediliyor. Asgari ücretin ele geçmeden eridiği günlerde kredi ve kredi kartlarına yüklenen halk, buradan da ağır borçlarla ya da ödeyememe sorunlarıyla karşılaşıyor. 

SONAR yaptığı ankette halka ekonomik olarak ne durumda olduklarını sordu ve ezici çoğunluk ekonomisinin daha da kötüleştiği yanıtını verdi.

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Ekonomik kriz sokağa, markete, pazara yansıdığı gibi artık anketlere de yansıyor.

Ekonomik kriz sokağa, markete, pazara yansıdığı gibi artık anketlere de yansıyor.

SONAR'ın sadece VIP üyelere özel paylaştığı son araştırma, Türkiye'deki ekonomik krizin vahim boyutlarını gösterdi. Ekonomik duruma dair çarpıcı verilerin yer aldığı çalışma, krizin toplum üzerindeki yıkıcı etkilerini tüm çıplaklığıyla ortaya koydu.

Son bir yıla göre kıyaslamada bile kayıp büyük.

Son bir yıla göre kıyaslamada bile kayıp büyük.

Katılımcılara “Son bir yılda parasal durumunuzda bir iyileşme mi yaşadınız yoksa bir gerileme mi?” diye soruldu. Gelen yanıt şu şekilde oldu: 

Yüzde 62,0 “Gerileme yaşadım”

Yüzde 24,0 “Aynı kaldı”

Yüzde 13,3 “İyileşme yaşadım”

Yüzde 0,7 “Fikrim yok / Cevap yok”

Halk ekonominin geleceğinden ümitsiz.

Halk ekonominin geleceğinden ümitsiz.

'Gelecek 6 ay için Türkiye'nin ekonomisi sizce ne olur?' sorusu da 'kötüye gider' olarak yanıtlandı. 

Cevaplar şu şekilde:

 Yüzde 62,9 “Kötüye gider”,

Yüzde 21,7 “İyiye gider”,

Yüzde 15,4 “Aynı kalır veya fikrim yok” yanıtı geldi

Halk temel ihtiyaçlarda bile zorlanıyor.

Halk temel ihtiyaçlarda bile zorlanıyor.

“Son 6 ayda temel ihtiyaçlarınızı (gıda, kira, fatura vb.) karşılamakta zorlandınız mı?” diye sorulduğunda halkın yaklaşık %65'inin zorlandığı görüldü. Cevaplar şu şekilde: 

Yüzde 26,7 “Evet, çok zorlandım”,

Yüzde 38,4 “Evet, zorlandım”,

Yüzde 28,3 “Hayır, zorlanmadım”,

Yüzde 6,0 “Hayır, hiç zorlanmadım”

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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maestro__

Ekonominin kötü olması hükümetin işine geliyor, ekonominin kötü olması oy potansiyelini mi etkiliyor? kendi seçmeni 'yooo amerikada da kriz var' olduğuna ikn... Devamını Gör

Hakan Eroğlu

yaklaşık 1 aydır boykot yapanlara karşı ekonomimize saldırıyorlar diyenlerin "ekonomimiz" dedikleri şey kendi aralarında döndürdükleri rant meselesi. Halkın ... Devamını Gör