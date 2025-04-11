MOSSAD'a Çalıştıkları Tespit Edilen Türk Aile Çökertildi

Dünyada güçlü olarak kabul edilen istihbarat örgütlerinden biri de İsrail'den MOSSAD. Örgütün dünyanın dört bir yanında çalışanları olduğu ve çok iyi gizlendikleri biliniyor. Kolay kolay ele geçirilmeyen ajanlara geçtiğimiz yıllarda Türkiye'de önemli bir operasyon yapılmış ve birçok kişi yakalanmıştı.

Şimdi ise Türk bir aile ele geçirildi.