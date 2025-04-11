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MOSSAD'a Çalıştıkları Tespit Edilen Türk Aile Çökertildi

MOSSAD'a Çalıştıkları Tespit Edilen Türk Aile Çökertildi

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
12.04.2025 - 00:32

Dünyada güçlü olarak kabul edilen istihbarat örgütlerinden biri de İsrail'den MOSSAD. Örgütün dünyanın dört bir yanında çalışanları olduğu ve çok iyi gizlendikleri biliniyor. Kolay kolay ele geçirilmeyen ajanlara geçtiğimiz yıllarda Türkiye'de önemli bir operasyon yapılmış ve birçok kişi yakalanmıştı.

Şimdi ise Türk bir aile ele geçirildi.

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MOSSAD, Türkiye'ye ağırlık veriyor.

MOSSAD, Türkiye'ye ağırlık veriyor.

MOSSAD bir süredir Türkiye'ye özel bir ilgi gösteriyor. Sayısız istihbarat personelinin Türkiye'de görev aldığı ya da görev almak üzere olduğu biliniyordu. Geçtiğimiz yıl birçok İsrail ajanı yakalanmış ve tutuklanmıştı.

Bu kez bir aile ele geçirildi.

Bu kez bir aile ele geçirildi.

İstanbul'da Mossad adına casusluk faaliyetleri yürüttükleri tespit edilen Türk vatandaşı bir aile, ağır cezalarla karşı karşıya kaldı. İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi'nin kararına göre:

Ahmet Ersin Tumlucalı 18 yıl 9 ay,

Eşi Benan Tumlucalı 16 yıl 8 ay,

Diğer sanıklar Cem Özcan, Özkan Arıcan, Füzuli Şimşek ve Dila Sultan Şimşek ise 15 yıl 7 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı.

Mahkeme dosyasına göre sanıklar, Türkiye'deki hedef kişileri takip ederek bilgileri İsrail istihbarat servisine aktarmakla suçlandı. Operasyon sırasında tutuklanan sanıkların aksine, tutuksuz yargılanan Nejdet Majoli beraat etti.

İddianamede, sanıkların MOSSAD'ın 'Çevrimiçi Operasyon Merkezi' birimi adına Türkiye'deki hedef kişilerin fotoğraflarını çektiği, adres bilgilerini topladığı ve bu bilgileri İsrail'e aktardığı belirtildi.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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