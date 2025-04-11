MOSSAD'a Çalıştıkları Tespit Edilen Türk Aile Çökertildi
Dünyada güçlü olarak kabul edilen istihbarat örgütlerinden biri de İsrail'den MOSSAD. Örgütün dünyanın dört bir yanında çalışanları olduğu ve çok iyi gizlendikleri biliniyor. Kolay kolay ele geçirilmeyen ajanlara geçtiğimiz yıllarda Türkiye'de önemli bir operasyon yapılmış ve birçok kişi yakalanmıştı.
Şimdi ise Türk bir aile ele geçirildi.
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MOSSAD, Türkiye'ye ağırlık veriyor.
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Bu kez bir aile ele geçirildi.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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