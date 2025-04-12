İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Çevik Kuvvet Polisini "İnsan Hakları" Konusunda Övdü

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Türk Polis Teşkilatı'nın 180. kuruluş yıldönümü dolayısıyla Bayrampaşa Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü'ne bir ziyaret gerçekleştirdi. Bakan Yerlikaya'ya ziyaretinde Emniyet Genel Müdürü Mahmut Demirtaş, İstanbul Valisi Davut Gül, İstanbul Emniyet Müdürü Selami Yıldız ve Bayrampaşa Kaymakamı Abdullah Çiftçi eşlik etti.

Bakan Yerlikaya, Çevik Kuvvet personeliyle tek tek tokalaşarak sohbet etti ve ardından bir konuşma yaptı. Yaptığı konuşmada hem teşkilatın yıldönümünü kutladı hem de güncel gelişmelere ilişkin önemli mesajlar verdi.

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