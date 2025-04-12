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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Çevik Kuvvet Polisini "İnsan Hakları" Konusunda Övdü

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Çevik Kuvvet Polisini "İnsan Hakları" Konusunda Övdü

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
12.04.2025 - 17:23

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Türk Polis Teşkilatı'nın 180. kuruluş yıldönümü dolayısıyla Bayrampaşa Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü'ne bir ziyaret gerçekleştirdi. Bakan Yerlikaya'ya ziyaretinde Emniyet Genel Müdürü Mahmut Demirtaş, İstanbul Valisi Davut Gül, İstanbul Emniyet Müdürü Selami Yıldız ve Bayrampaşa Kaymakamı Abdullah Çiftçi eşlik etti.

Bakan Yerlikaya, Çevik Kuvvet personeliyle tek tek tokalaşarak sohbet etti ve ardından bir konuşma yaptı. Yaptığı konuşmada hem teşkilatın yıldönümünü kutladı hem de güncel gelişmelere ilişkin önemli mesajlar verdi.

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Türk Polis Teşkilatının 180. kuruluş yıl dönümü nedeniyle Bayrampaşa Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü'nde konuştu.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Türk Polis Teşkilatının 180. kuruluş yıl dönümü nedeniyle Bayrampaşa Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü'nde konuştu.

Yerlikaya, çevik kuvvet polislerine hitaben yaptığı konuşmada “Bu süreçte sokak çağrısı yaparak sokakları terörize etmeye kalkanlar, şiddete başvuranlar, millî ve manevî değerlerimize saldırarak vandalık yapanlar oldu.Sizler yapılan tüm provokasyonları sabrınızla, dirayetinizle bertaraf ettiniz. Hiçbir zaman sağduyunuzu kaybetmediniz” dedi.

Yerlikaya, "dünyaya örnek oldunuz" dedi.

Yerlikaya, "dünyaya örnek oldunuz" dedi.

Ali Yerlikaya konuşmasında “Toplumsal olaylar karşısında nasıl bir tutum içinde olunması gerektiğini bir kez daha tüm dünyaya göstererek dünyaya örnek oldunuz ve sadece kamu düzenini değil, milletimizin huzurunu ve güvenliğini de korudunuz” dedi.

Başta Saraçoğlu'ndaki eylemler olmak üzere çeşitli eylemlerdeki tutumları için de tebrik etti.

Başta Saraçoğlu'ndaki eylemler olmak üzere çeşitli eylemlerdeki tutumları için de tebrik etti.

Ali Yerlikaya, 'insan hakları' konusunda çevik kuvvet polisini tebrik etti. Yerlikaya, 'Tahriklere kapılmadınız. İnsan hakları ilkelerine bağlı kaldınız. Polislik mesleğinin etik değerlerine riayet ettiniz. 150 polis arkadaşımızın yaralanmasına, üzerlerine asit atılmasına, sopalı, baltalı, bıçaklı, molotoflu, havai fişekli saldırılara ve tüm siyasi oyunlara, tüm sinsi oyunlara rağmen hukuktan ayrılmadınız ve metanetinizi korudunuz.' dedi.

Polise işkence iftirası atıldığını söyleyen Yerlikaya bu konuda da mesaj verdi.

Polise işkence iftirası atıldığını söyleyen Yerlikaya bu konuda da mesaj verdi.

Yerlikaya, 'Hatta işkence iftirasında bulunacak kadar alçalabildiler. Bu mesnetsiz iddiaları dile getirenler, bu iftiraları yayanlar hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunduk. Kimlerin hangi hesabı olursa olsun, kimler nereden emir alırsa alsın sizlerin ahlaksız, ve alçakça iftiralarla töhmet altında bırakılmanıza asla müsaade etmedik, etmeyeceğiz.' dedi.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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