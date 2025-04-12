İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Çevik Kuvvet Polisini "İnsan Hakları" Konusunda Övdü
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Türk Polis Teşkilatı'nın 180. kuruluş yıldönümü dolayısıyla Bayrampaşa Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü'ne bir ziyaret gerçekleştirdi. Bakan Yerlikaya'ya ziyaretinde Emniyet Genel Müdürü Mahmut Demirtaş, İstanbul Valisi Davut Gül, İstanbul Emniyet Müdürü Selami Yıldız ve Bayrampaşa Kaymakamı Abdullah Çiftçi eşlik etti.
Bakan Yerlikaya, Çevik Kuvvet personeliyle tek tek tokalaşarak sohbet etti ve ardından bir konuşma yaptı. Yaptığı konuşmada hem teşkilatın yıldönümünü kutladı hem de güncel gelişmelere ilişkin önemli mesajlar verdi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Türk Polis Teşkilatının 180. kuruluş yıl dönümü nedeniyle Bayrampaşa Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü'nde konuştu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Yerlikaya, "dünyaya örnek oldunuz" dedi.
Başta Saraçoğlu'ndaki eylemler olmak üzere çeşitli eylemlerdeki tutumları için de tebrik etti.
Polise işkence iftirası atıldığını söyleyen Yerlikaya bu konuda da mesaj verdi.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın