ABD, Çin'e Uyguladığı Vergide Telefonları Muaf Tutacak
ABD ile Çin arasında giderek tırmanan ticaret savaşlarında gümrük tarifeleri rekor seviyelere ulaştı. İki ekonomi devi arasındaki bu karşılıklı misillemeler zinciri, küresel piyasalarda dalgalanma endişelerini artırırken, artan maliyetlerin tüketici fiyatlarına yansıması kaçınılmaz görünüyor.
Özellikle teknoloji, otomotiv ve tarım ürünlerinde odaklanan tarife artışlarının, tedarik zincirlerini derinden etkileyeceği öngörülüyor. Uzmanlar, bu gelişmelerin enflasyonist baskıyı artırarak hem gelişmiş hem de gelişmekte olan ekonomiler için risk oluşturduğu konusunda uyarıyor.
Ancak bu konuda sürpriz bir gelişme yaşandı.
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%145 vergi teknolojiyi de yakından ilgilendiriyor.
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Trump yönetimi bu konuda ilginç bir istisna açıkladı.
Apple için Çin hayati öneme sahip...
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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