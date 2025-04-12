ABD, Çin'e Uyguladığı Vergide Telefonları Muaf Tutacak

ABD ile Çin arasında giderek tırmanan ticaret savaşlarında gümrük tarifeleri rekor seviyelere ulaştı. İki ekonomi devi arasındaki bu karşılıklı misillemeler zinciri, küresel piyasalarda dalgalanma endişelerini artırırken, artan maliyetlerin tüketici fiyatlarına yansıması kaçınılmaz görünüyor.

Özellikle teknoloji, otomotiv ve tarım ürünlerinde odaklanan tarife artışlarının, tedarik zincirlerini derinden etkileyeceği öngörülüyor. Uzmanlar, bu gelişmelerin enflasyonist baskıyı artırarak hem gelişmiş hem de gelişmekte olan ekonomiler için risk oluşturduğu konusunda uyarıyor.

Ancak bu konuda sürpriz bir gelişme yaşandı.