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ABD, Çin'e Uyguladığı Vergide Telefonları Muaf Tutacak

ABD, Çin'e Uyguladığı Vergide Telefonları Muaf Tutacak

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
12.04.2025 - 19:18

ABD ile Çin arasında giderek tırmanan ticaret savaşlarında gümrük tarifeleri rekor seviyelere ulaştı. İki ekonomi devi arasındaki bu karşılıklı misillemeler zinciri, küresel piyasalarda dalgalanma endişelerini artırırken, artan maliyetlerin tüketici fiyatlarına yansıması kaçınılmaz görünüyor.

Özellikle teknoloji, otomotiv ve tarım ürünlerinde odaklanan tarife artışlarının, tedarik zincirlerini derinden etkileyeceği öngörülüyor. Uzmanlar, bu gelişmelerin enflasyonist baskıyı artırarak hem gelişmiş hem de gelişmekte olan ekonomiler için risk oluşturduğu konusunda uyarıyor.

Ancak bu konuda sürpriz bir gelişme yaşandı.

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%145 vergi teknolojiyi de yakından ilgilendiriyor.

%145 vergi teknolojiyi de yakından ilgilendiriyor.

Trump yönetiminin Amerika Birleşik Devletleri'ne ithal edilen Çin mallarına yüzde 145'lik asgari gümrük vergisi oranı uygulamasının ardından özellikle teknolojik ürünlerde fahiş fiyat artışının yaşanması bekleniyordu.

Trump yönetimi bu konuda ilginç bir istisna açıkladı.

Trump yönetimi bu konuda ilginç bir istisna açıkladı.

ABD Gümrük ve Sınır Koruma Dairesi'nin son açıklamasında, elektronik ürün ithalatının Trump yönetiminin getirdiği ek gümrük vergilerinden geçici olarak muaf tutulacağı belirtildi.

ABD'nin gümrük muafiyeti kapsamına akıllı telefonlar, bilgisayar monitörleri ve elektronik bileşenler dahil edildi. Söz konusu muafiyet, 5 Nisan itibarıyla ABD limanlarına giriş yapan veya depolardan çekilen ürünleri kapsıyor. Bu karar, elektronik sektöründe belirsizliği bir nebze olsun azaltırken, tüketici elektroniği ithalatçılarına nefes aldıracak nitelikte.

Apple için Çin hayati öneme sahip...

Apple için Çin hayati öneme sahip...

Wedbush Securities verilerine göre Apple'ın iPhone üretiminin yaklaşık %90'ı Çin'de gerçekleşiyor. Counterpoint Research analizleri ise Apple'ın ABD'de sadece 6 haftalık iPhone stok kaldığını gösteriyor. Uzmanlar, bu stoklar tükendiğinde akıllı telefon fiyatlarında önemli artışlar bekliyor.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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