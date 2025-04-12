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Antalya Havalimanı Yeni Terminal Binası Açılışı'nda Konuşan Erdoğan Özgür Özel'e Gönderme Yaptı

Antalya Havalimanı Yeni Terminal Binası Açılışı'nda Konuşan Erdoğan Özgür Özel'e Gönderme Yaptı

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
12.04.2025 - 21:19 Son Güncelleme: 12.04.2025 - 22:28

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Antalya Havalimanı'nın Yeni Terminal Binası'nın açılış töreninde konuşma yaptı. Bu önemli etkinlikte yer alarak, yeni terminal binasının açılışını gerçekleştirdi. Antalya'nın turizm açısından öneminden bahseden Erdoğan, konuşmasında CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e gönderme yaparken boykot hareketine de değindi.

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Buradan izleyebilirsiniz;

Özgür Özel için "Ülkesini başka ülkelere şikayet edenler bu gururu anlayamaz. Batı karşısında eğilip bükülenler, el pençe divan duranlar, bizim bu dik duruşumuzu anlayamaz." diyen Erdoğan boykot meselesine değindi.

Özgür Özel için "Ülkesini başka ülkelere şikayet edenler bu gururu anlayamaz. Batı karşısında eğilip bükülenler, el pençe divan duranlar, bizim bu dik duruşumuzu anlayamaz." diyen Erdoğan boykot meselesine değindi.

Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasıyla başlayan boykot için 'Boykot bahanesiyle kendi ekonomisine suikast teşebbüsünde bulunanlar, bunu anlayamaz' sözleriyle eleştiride bulundu.

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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