Dolandırıcı Olduğu İddia Edilen Sinem Çekinmez Kendini Savundu: "Asıl Mağdur Ben Oldum"

Adı dolandırıcılık olaylarına karışan Bellapais Güzellik Merkezi’nin sahibi Sinem Çekinmez, sosyal medya üzerinden video mesaj yayınlayıp kendisinin mağdur edildiğini iddia etti.

Çekinmez, 'Son 3 gündür yaşadıklarımı anlamaya çalışıyorum. Asla sağlıklı şeyler yaşamadım ve gördüklerime inanamadım. Her şirkette olacağı gibi zor bir 3 ay geçirdik. Bu sadece bizim başımıza gelmedi. Türkiye zorlu bir süreçten geçiyor. Allah’ım herkesin işini gücünü rast getirsin ama patır patır batan esnaflar var. Ben 2 buçuk ay boyunca maaş ödeyemedim bu doğru. Hep birbirimizi idare ede ede ilerledik. Bellapais 23 yıllık bir kurum ve her zaman işimi nasıl geliştiririm bunun için çalıştım. Kendime bir ev bile almadım. O oturduğum villa kira. Her zaman işimi nasıl geliştiririm, Adana’ya neler katabilirim onun hesabını yaptım. Yaşadıklarımı düşündükçe, benim kemik kadrom dediğim insanların yaptıklarını gördükçe şok yaşadım. Benim evimden 7 gün 24 saat ayrılmayan Canan, Sevgi ve benim ailem dediğim kemik kadrom. Ben her zaman tek başıma mücadele ettim. Kızlara maaşla ilgili söz verdim ve onu yapamayınca utandım. Ben eğer dolandırıcı olacak olsaydım o şirketin yağmalanmasına izin vermez öncesinde ben düzenlerdim. O şirketi ben boşaltırdım ve kimsenin haberi olmazdı' dedi.