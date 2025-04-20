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Dolandırıcı Olduğu İddia Edilen Sinem Çekinmez Kendini Savundu: "Asıl Mağdur Ben Oldum"

Dolandırıcı Olduğu İddia Edilen Sinem Çekinmez Kendini Savundu: "Asıl Mağdur Ben Oldum"

Adana
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
20.04.2025 - 09:33

Adana’da güzellikle dükkanları bulunan Sinem Çekinmez’in çalışanlarına maaşlarını ödemediği ve piyasayı dolandırarak yurt dışına kaçtığı iddia edilmişti. Çekinmez’ ait dükkanlar çalışanlar tarafından yağmalanmıştı.

Dolandırcılık iddiaları üzerine açıklamada bulunan Sinem Çekinmez, asıl mağdurun kendisini olduğunu söyledi ve “Oturduğum villa bile kira” diyerek kendini savundu.

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Adana’da güzellik merkezinin çalışanlar tarafından yağmalanması gündem olmuştu.

Adana’da güzellik merkezinin çalışanlar tarafından yağmalanması gündem olmuştu.

İddiaya göre, kentte 3 şubesi olan Bellapais Güzellik Merkezi’nin sahibi Sinem Çekinmez, müşterilerine piyasa değerinden daha ucuza yüklü miktarda hizmet paketi sattı. Çalışanlarına 5 aydır maaş ödemediği öne sürülen Çekinmez, bankalardan ve esnaf kooperatifinden de krediler çekip, tedarikçilerine de borçlarını ödemeden yurt dışına kaçtı. 

Geçtiğimiz gün sabah haberi alan çalışanlar, erken saatlerde güzellik merkezinin şubelerine gitti. Alacaklarına karşılık iş yerini yağmalayan çalışanlar, işlemlerde kullanılan cihazlar başta olmak üzere bilgisayar, tablo, saksı, masa-sandalye gibi tüm eşyaları çalıp, araçlarına yükledi. Çalışanlar, dolandırıldıklarını belirterek Sinem Çekinmez hakkında suç duyurusunda bulundu.

Dolandırıcılık iddialarına sosyal medyadan cevap verdi.

Dolandırıcılık iddialarına sosyal medyadan cevap verdi.

Adı dolandırıcılık olaylarına karışan Bellapais Güzellik Merkezi’nin sahibi Sinem Çekinmez, sosyal medya üzerinden video mesaj yayınlayıp kendisinin mağdur edildiğini iddia etti. 

Çekinmez, 'Son 3 gündür yaşadıklarımı anlamaya çalışıyorum. Asla sağlıklı şeyler yaşamadım ve gördüklerime inanamadım. Her şirkette olacağı gibi zor bir 3 ay geçirdik. Bu sadece bizim başımıza gelmedi. Türkiye zorlu bir süreçten geçiyor. Allah’ım herkesin işini gücünü rast getirsin ama patır patır batan esnaflar var. Ben 2 buçuk ay boyunca maaş ödeyemedim bu doğru. Hep birbirimizi idare ede ede ilerledik. Bellapais 23 yıllık bir kurum ve her zaman işimi nasıl geliştiririm bunun için çalıştım. Kendime bir ev bile almadım. O oturduğum villa kira. Her zaman işimi nasıl geliştiririm, Adana’ya neler katabilirim onun hesabını yaptım. Yaşadıklarımı düşündükçe, benim kemik kadrom dediğim insanların yaptıklarını gördükçe şok yaşadım. Benim evimden 7 gün 24 saat ayrılmayan Canan, Sevgi ve benim ailem dediğim kemik kadrom. Ben her zaman tek başıma mücadele ettim. Kızlara maaşla ilgili söz verdim ve onu yapamayınca utandım. Ben eğer dolandırıcı olacak olsaydım o şirketin yağmalanmasına izin vermez öncesinde ben düzenlerdim. O şirketi ben boşaltırdım ve kimsenin haberi olmazdı' dedi.

Sinem Çekinmez zihnini temizlemek için Adana’dan gitmiş.

Sinem Çekinmez zihnini temizlemek için Adana’dan gitmiş.

Kafa toplamak için Adana’dan gittiğini anlatan Çekinmez, iş yerinin kemik kadrosu tarafından yağmalandığını ileri sürerek, 'Kafa toplamak için biraz zihnimi temizlemek için Adana’dan uzaklaşmak istedim. Bunu benim kemik kadrom biliyor. Uçağa binip İstanbul’a gittiğimde ben kameradan gördüm ki kemik kadrom iş yerimi yağmalamaya başlamış. Polisi arayıp kendim ihbar ettim ve iş yerimi yağmalıyorlar dedim. Ben dolandırıcı olsam polisi neden kendim arayayım. İnsanları dolandırmak istesem 23 sene bekleyip yapmam. İtibarımı toplayıp yapmam' ifadelerini kullandı.

Sinem Çekinmez'in açıklamaları 👇

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İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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