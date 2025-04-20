Dolandırıcı Olduğu İddia Edilen Sinem Çekinmez Kendini Savundu: "Asıl Mağdur Ben Oldum"
Adana’da güzellikle dükkanları bulunan Sinem Çekinmez’in çalışanlarına maaşlarını ödemediği ve piyasayı dolandırarak yurt dışına kaçtığı iddia edilmişti. Çekinmez’ ait dükkanlar çalışanlar tarafından yağmalanmıştı.
Dolandırcılık iddiaları üzerine açıklamada bulunan Sinem Çekinmez, asıl mağdurun kendisini olduğunu söyledi ve “Oturduğum villa bile kira” diyerek kendini savundu.
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Adana’da güzellik merkezinin çalışanlar tarafından yağmalanması gündem olmuştu.
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Dolandırıcılık iddialarına sosyal medyadan cevap verdi.
Sinem Çekinmez zihnini temizlemek için Adana’dan gitmiş.
Sinem Çekinmez'in açıklamaları 👇
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Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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