Tünel Meydanı'nda Gazze Yürüyüşünde Polis Engeli ile Karşılaşan Gençler Eylem Sonrası Yerleri Temizledi

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), 'Gazze'de Soykırıma, Katliama, Tecrite Hayır' sloganıyla Tünel'den Taksim'e bir yürüyüş düzenlemek istedi. Tünel'de toplanarak yürüyüşe başlayan eylemciler polis müdahalesi ile karşılaştı. Geçişlerine izin verilmeyince oturma eylemine geçtiler. Oturma eylemine CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik de katıldı.
Gençler eylemin ardından gençler sokakları temizlerken görüntülendi.
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Ellerine süpürge ve kovaları alan gençler e birliğiyle çöpleri topladı.
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Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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