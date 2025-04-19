onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Video
Tünel Meydanı'nda Gazze Yürüyüşünde Polis Engeli ile Karşılaşan Gençler Eylem Sonrası Yerleri Temizledi

Tünel Meydanı'nda Gazze Yürüyüşünde Polis Engeli ile Karşılaşan Gençler Eylem Sonrası Yerleri Temizledi

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
19.04.2025 - 23:56

İçerik Devam Ediyor

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), 'Gazze'de Soykırıma, Katliama, Tecrite Hayır' sloganıyla Tünel'den Taksim'e bir yürüyüş düzenlemek istedi. Tünel'de toplanarak yürüyüşe başlayan eylemciler polis müdahalesi ile karşılaştı. Geçişlerine izin verilmeyince oturma eylemine geçtiler. Oturma eylemine CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik de katıldı. 

Gençler eylemin ardından gençler sokakları temizlerken görüntülendi.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Buradan izleyebilirsiniz;

Ellerine süpürge ve kovaları alan gençler e birliğiyle çöpleri topladı.

Ellerine süpürge ve kovaları alan gençler e birliğiyle çöpleri topladı.

Polislerin oluşturduğu etten duvarın önünde yapılan temizlik anları sosyal medyada kısa sürede gündem oldu.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu videolar da ilginizi çekebilir;

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
9
5
1
1
1
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın
Umut Barış Kaya

Son zamanlarda direnişlerdeki insanların çoğu yol boş olsa bile kırmızı ışıkta geçmeyen eğitimli kültürlü ve ahlaklı o %20’lik dilimi temsil ediyor. Bu ve bu... Devamını Gör