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Gazze Eylemine Polis Müdahalesi Gelmişti: Özgür Çelik Üniversitelilerle Birlikte Oturma Eylemine Başladı

Gazze Eylemine Polis Müdahalesi Gelmişti: Özgür Çelik Üniversitelilerle Birlikte Oturma Eylemine Başladı

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
19.04.2025 - 22:33

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Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), bugün 'Gazze'de Soykırıma, Katliama, Tecrite Hayır' sloganıyla Gazze'ye destek olmak amacıyla Tünel'den Taksim'e bir yürüyüş düzenlemeyi planladığını açıkladı. Ancak, İstanbul Valiliği, yürüyüş güzergahının uygun olmadığını belirtti. Bununla birlikte, CHP, eylem kararından geri adım atmadı ve Tünel'de toplanarak yürüyüşe başladı. Ancak, yürüyüşe polis müdahalesi geldi. 

Müdahalenin ardından üniversiteliler oturma eylemine geçti. Gençlerin eylemine CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik de dahil oldu.

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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasının üzerinden tam 1 ay geçti. Ülkenin dört bir yanında insanlar İmamoğlu için bir araya geldi.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasının üzerinden tam 1 ay geçti. Ülkenin dört bir yanında insanlar İmamoğlu için bir araya geldi.

Cumhuriyet Halk Partisi, Gazze için eylem yapma kararı aldı. Eyleme üniversitelilerden destek geldi. Fakat polisler ve eyleme katılanlar arasında gerilim yaşandı.

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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