Florida'da Bir Üniversiteye Silahlı Saldırı Düzenlendi: İlk Belirlemelere Göre 1 Ölü, 6 Yaralı Var

Florida eyaletinde bulunan Florida State Üniversitesi'ne silahlı saldırı düzenlendi. İlk belirlemelere göre, saldırıda dört kişi yaralandı. Yerel kaynaklardan alınan bilgilere göre saldırı, üniversitenin Tallahassee şehrindeki kampüsünde yerel saatle 12.00 civarında gerçekleşti. Polisin, olay yerine hızla intikal ederek saldırgana müdahale ettiği bildirildi.

Saldırı sırasında bir öğrenci o anları kaydetti. Saldırgan sınıf kapılarını yumruklarken öğrencilerin yere çöktükleri, öğretmenlerinin ise sakinliğini korumaya çalıştığı görüldü.