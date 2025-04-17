Florida'da Bir Üniversiteye Silahlı Saldırı Düzenlendi: İlk Belirlemelere Göre 1 Ölü, 6 Yaralı Var

Florida eyaletinde bulunan Florida State Üniversitesi'ne silahlı saldırı düzenlendi. İlk belirlemelere göre, saldırıda dört kişi yaralandı. Yerel kaynaklardan alınan bilgilere göre saldırı, üniversitenin Tallahassee şehrindeki kampüsünde yerel saatle 12.00 civarında gerçekleşti. Polisin, olay yerine hızla intikal ederek saldırgana müdahale ettiği bildirildi.
Saldırı sırasında bir öğrenci o anları kaydetti. Saldırgan sınıf kapılarını yumruklarken öğrencilerin yere çöktükleri, öğretmenlerinin ise sakinliğini korumaya çalıştığı görüldü.
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Üniversite yönetimi "Tüm kapı ve pencerelerinizi kilitleyin ve ekstra güvenlik önlemlerine hazırlıklı olun." şeklinde bir uyarıda bulunarak kampüsteki tüm bireylerin güvenli bir yer bulmalarını ve daha fazla talimatları beklemelerini söyledi.
İlk belirlemelere göre 4 kişinin yaralandığı belirtilmişti. Gelen son bilgilere göre 1 kişinin hayatını kaybettiği, 6 kişi yaraladığı öğrenildi.
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Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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