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Florida'da Bir Üniversiteye Silahlı Saldırı Düzenlendi: İlk Belirlemelere Göre 1 Ölü, 6 Yaralı Var

Florida'da Bir Üniversiteye Silahlı Saldırı Düzenlendi: İlk Belirlemelere Göre 1 Ölü, 6 Yaralı Var

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
17.04.2025 - 22:49 Son Güncelleme: 17.04.2025 - 23:31

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Florida eyaletinde bulunan Florida State Üniversitesi'ne silahlı saldırı düzenlendi. İlk belirlemelere göre, saldırıda dört kişi yaralandı. Yerel kaynaklardan alınan bilgilere göre saldırı, üniversitenin Tallahassee şehrindeki kampüsünde yerel saatle 12.00 civarında gerçekleşti. Polisin, olay yerine hızla intikal ederek saldırgana müdahale ettiği bildirildi. 

Saldırı sırasında bir öğrenci o anları kaydetti. Saldırgan sınıf kapılarını yumruklarken öğrencilerin yere çöktükleri, öğretmenlerinin ise sakinliğini korumaya çalıştığı görüldü.

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Buradan izleyebilirsiniz;

Üniversite yönetimi "Tüm kapı ve pencerelerinizi kilitleyin ve ekstra güvenlik önlemlerine hazırlıklı olun." şeklinde bir uyarıda bulunarak kampüsteki tüm bireylerin güvenli bir yer bulmalarını ve daha fazla talimatları beklemelerini söyledi.

Üniversite yönetimi "Tüm kapı ve pencerelerinizi kilitleyin ve ekstra güvenlik önlemlerine hazırlıklı olun." şeklinde bir uyarıda bulunarak kampüsteki tüm bireylerin güvenli bir yer bulmalarını ve daha fazla talimatları beklemelerini söyledi.

Ayrıca üniversite dışında olan kişilerin kampüse gelmemeleri ve tüm derslerin iptal edildiği bilgisi paylaşıldı.

Olaya tanık olanlar, silahlı saldırganın üniversite öğrencisi yaşlarında olduğunu belirtti. Polislerin, saldırganı yakalayabilmek ya da etkisiz hale getirebilmek için olay yerinde geniş çaplı güvenlik tedbirleri aldığı belirtildi. Saldırganın halen okul içerisinde olduğu iddia ediliyor.

İlk belirlemelere göre 4 kişinin yaralandığı belirtilmişti. Gelen son bilgilere göre 1 kişinin hayatını kaybettiği, 6 kişi yaraladığı öğrenildi.

İlk belirlemelere göre 4 kişinin yaralandığı belirtilmişti. Gelen son bilgilere göre 1 kişinin hayatını kaybettiği, 6 kişi yaraladığı öğrenildi.

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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