Sırbistan'da Gerçekleşen Eylemlerde Öğrenciler Devlet Kanalı Binasını Ablukaya Aldı

Sırbistan'da, Novi Sad'daki tren istasyonunda beton gölgeliğin çökmesi sonucu 15 kişi hayatını kaybetmişti. Bunun üzerine ülkede adalet arayışı başladı. Halk günlerdir sokakta mücadele veriyor.
Oradaki eylemlerde de öğrenciler yer alıyor. Öğrenciler bu sefer de ülkenin devlet kanalını hedef aldı. Kanalın binasını ablukaya alan öğrenciler polis müdahalesi ile karşılaştı.
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Sırbistan'da yaşanan bu olaydan bu yana ülkede büyük bir yas ve öfke hali hakim.
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Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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