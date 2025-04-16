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Sırbistan'da Gerçekleşen Eylemlerde Öğrenciler Devlet Kanalı Binasını Ablukaya Aldı

Sırbistan'da Gerçekleşen Eylemlerde Öğrenciler Devlet Kanalı Binasını Ablukaya Aldı

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
16.04.2025 - 16:40

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Sırbistan'da, Novi Sad'daki tren istasyonunda beton gölgeliğin çökmesi sonucu 15 kişi hayatını kaybetmişti. Bunun üzerine ülkede adalet arayışı başladı. Halk günlerdir sokakta mücadele veriyor. 

Oradaki eylemlerde de öğrenciler yer alıyor. Öğrenciler bu sefer de ülkenin devlet kanalını hedef aldı. Kanalın binasını ablukaya alan öğrenciler polis müdahalesi ile karşılaştı.

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Buradan izleyebilirsiniz;

Sırbistan'da yaşanan bu olaydan bu yana ülkede büyük bir yas ve öfke hali hakim.

Sırbistan'da yaşanan bu olaydan bu yana ülkede büyük bir yas ve öfke hali hakim.

Belgard Üniversitesi'nde başlayan protestolar diğer okullara da yayıldı. Sırbistan'ın sokakları, her gün yerel saatle 11:52'de, hayatını kaybedenleri anmak için 15 dakika süreyle trafiğe kapatılıyor. Eylemler ise o talihsiz günden bu yana devam ediyor.

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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