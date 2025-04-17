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Samsun’da Bir Kadın Sokak Köpeklerini Toplayan Belediye Aracının Üzerine Oturdu

Samsun’da Bir Kadın Sokak Köpeklerini Toplayan Belediye Aracının Üzerine Oturdu

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
17.04.2025 - 21:19

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Ülkemizdeki başıboş sokak köpekleri meselesi, tam anlamıyla bir karmaşaya dönüşmüş durumda. Kimileri bu yasayı desteklerken pek çok kişi sokak köpeklerinin toplanmasına karşı çıkıyor ve alternatif çözümlerin bulunmasını istiyor. 

Samsun'da belediye ekipleri başıboş sokak köpeklerini topladı. Bir kadın köpeklerin alındığı aracın üzerine çıkarak yapılana engel olmaya çalıştı.

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Buradan izleyebilirsiniz;

Yapılanın yasla olmadığını belirten kadın, ekiplere bağırarak tepki gösterdi.

Yapılanın yasla olmadığını belirten kadın, ekiplere bağırarak tepki gösterdi.

Başka bir kadın ise 'Yettiniz canımıza' diyerek o anları kaydetti.

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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