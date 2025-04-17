Bir Sokak Röportajında "Maddenin 3 Hali Nedir?" Sorusuna Gelen Her Bir Cevap Ayrı Ayrı Beyninizi Yakacak

Sokak röportajları, toplumun genel nabzını yokalama konusunda etkili bir araçtır. Çeşitli konular üzerine sorulan sorular, çoğu zaman beklenmedik ve ilgi çekici yanıtlarla karşılık bulur. Bu, halkın düşüncelerini, görüşlerini ve duygularını anlamak için mükemmel bir yöntemdir. Sokak röportajlarının çeşitliliği ve dinamizmi, onları toplumun geniş bir kesimi hakkında bilgi sahibi olmak için ideal bir platform haline getirir.
Bir sokak röportajında insanlara 'Maddenin 3 hali nedir?' sorusu soruldu. Ortaya çıkan cevapların her biri ise uzun uzun ekrana baktırdı.
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Mikrofon farklı yaş gruplarından pek çok kişiye uzatıldı ve her birinden ayrı ayrı ilginç cevaplar geldi.
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Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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