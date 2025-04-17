Bir Sokak Röportajında "Maddenin 3 Hali Nedir?" Sorusuna Gelen Her Bir Cevap Ayrı Ayrı Beyninizi Yakacak

Sokak röportajları, toplumun genel nabzını yokalama konusunda etkili bir araçtır. Çeşitli konular üzerine sorulan sorular, çoğu zaman beklenmedik ve ilgi çekici yanıtlarla karşılık bulur. Bu, halkın düşüncelerini, görüşlerini ve duygularını anlamak için mükemmel bir yöntemdir. Sokak röportajlarının çeşitliliği ve dinamizmi, onları toplumun geniş bir kesimi hakkında bilgi sahibi olmak için ideal bir platform haline getirir.

Bir sokak röportajında insanlara 'Maddenin 3 hali nedir?' sorusu soruldu. Ortaya çıkan cevapların her biri ise uzun uzun ekrana baktırdı.