İlk Defa Kiliseye Giden Teyzenin Ne Yapacağına İçgüdüleriyle Karar Verdiği Gülümseten Anlar

Kaynak: https://www.instagram.com/reel/DIbJGZ...
Her dinin kendine özgü ritüelleri bulunmaktadır. Bu ritüeller, o dinin özünü, inanç sistemini ve değerlerini yansıtır. İnançların sembolü olan bu ritüeller, dini pratiklerin ve ibadetlerin bir parçasıdır. Her biri, dinin öğretilerini ve değerlerini somutlaştırır, inananları bir araya getirir ve topluluk oluşturur. Bu nedenle, her dinin kendine has ritüelleri, o dinin varlığının ve kimliğinin ayrılmaz bir parçasıdır.
Bir içerik üreticisi, anneannesini kiliseye götürdü. İlk kez kiliseye giden teyzenin kilisede gezdiği süre boyunca ellerini açıp dua etmesi izleyenleri gülümsetti.
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Kiliseye girer girmez dualar okumaya başlayan teyze her bir detayı incelemeye başladı.
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Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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