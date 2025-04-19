Esenyurt'ta Bir Zabıta Memuru Tartışma Yaşadığı Vatandaşa Tokat Attı

Esenyurt Zabıta Müdürlüğü'nde hizmet veren bir personel, meydanda bir vatandaşla tartıştı. Bu tartışma sonucunda, söz konusu zabıta personeli, tartıştığı vatandaşa fiziksel bir saldırıda bulundu.Vatandaşa tokat attığı o anlar, çevredeki başka bir kişi tarafından kaydedildi. Bu durum, hem vatandaşın hem de çevredeki diğer kişilerin tepkisini çekti. O anlar sosyal medyada da gündem oldu.