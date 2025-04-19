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Esenyurt'ta Bir Zabıta Memuru Tartışma Yaşadığı Vatandaşa Tokat Attı

Esenyurt'ta Bir Zabıta Memuru Tartışma Yaşadığı Vatandaşa Tokat Attı

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
19.04.2025 - 23:17

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Esenyurt Zabıta Müdürlüğü'nde hizmet veren bir personel, meydanda bir vatandaşla tartıştı. Bu tartışma sonucunda, söz konusu zabıta personeli, tartıştığı vatandaşa fiziksel bir saldırıda bulundu.Vatandaşa tokat attığı o anlar, çevredeki başka bir kişi tarafından kaydedildi. Bu durum, hem vatandaşın hem de çevredeki diğer kişilerin tepkisini çekti. O anlar sosyal medyada da gündem oldu.

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Buradan izleyebilirsiniz;

Zaman zaman, zabıta ekiplerinin yaptığı müdahaleler kamuoyunda tartışmalara neden olabiliyor.

Zaman zaman, zabıta ekiplerinin yaptığı müdahaleler kamuoyunda tartışmalara neden olabiliyor.

Zabıta personelinin bu türden eylemleri, özellikle iş tanımları ve etik ilkeleri göz önünde bulundurduğunda oldukça tepki çekiyor. Bu durumla ilgili düzenlemeler yapılması bekleniyor.

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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