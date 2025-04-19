Esenyurt'ta Bir Zabıta Memuru Tartışma Yaşadığı Vatandaşa Tokat Attı

Esenyurt Zabıta Müdürlüğü'nde hizmet veren bir personel, meydanda bir vatandaşla tartıştı. Bu tartışma sonucunda, söz konusu zabıta personeli, tartıştığı vatandaşa fiziksel bir saldırıda bulundu.Vatandaşa tokat attığı o anlar, çevredeki başka bir kişi tarafından kaydedildi. Bu durum, hem vatandaşın hem de çevredeki diğer kişilerin tepkisini çekti. O anlar sosyal medyada da gündem oldu.
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Zaman zaman, zabıta ekiplerinin yaptığı müdahaleler kamuoyunda tartışmalara neden olabiliyor.
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Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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