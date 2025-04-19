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Mardin'de Dili Boğazına Kaçan Bir Öğrenciyi Müdür Yardımcısı Hızlı Müdahale ile Kurtardı

Mardin'de Dili Boğazına Kaçan Bir Öğrenciyi Müdür Yardımcısı Hızlı Müdahale ile Kurtardı

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
19.04.2025 - 17:12 Son Güncelleme: 19.04.2025 - 17:14

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Mardin'in Kızıltepe ilçesinde yürekleri ağızlara getiren bir olay yaşandı. Bir öğrenci oyun oynadığı sırada yere yığıldı. Dili boğazına kaçan öğrenciye, müdür yardımcısı müdahale etti. Öğretmenin hızlı müdahalesi ile çocuk ölümden döndü. O anlar okul kamerasına anbean yansıdı.

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İlk yardımın önemi tartışılmaz bir gerçek.

İlk yardımın önemi tartışılmaz bir gerçek.

Her an her türlü acil durumla karşılaşabileceğimiz bu hayatta, özellikle eğitim kurumlarında bu bilginin yaygınlaşması büyük önem taşır. Bir yaralanma, düşme ya da herhangi bir sağlık sorunuyla karşılaştığımızda ne yapmamız gerektiğini bilmek, olayın tamamen değiştirebilir Bu nedenle, okullarda ilkyardım eğitimlerinin düzenli olarak verilmesi ve bu konuda farkındalığın artırılması oldukça önemli. 

Ambulansla Kızıltepe Devlet Hastanesine götürülen öğrencinin sağlık durumunun iyi olduğu açıklandı. Bu durum ilk yardım bildisinin önemini bir kere daha ortaya koydu.

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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