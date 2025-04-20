Mattia Ahmet Minguzzi'nin Ailesini Programa Çıkarak Olan Candaş Tolga Işık’a Tehdit
Gazeteci Candaş Tolga Işık, küçük yaşta cinayete kurban giden Mattia Ahmet Minguzzi’nin acılı ailesini programa çıkaracağını duyurmuştu.
Işık, programın duyurusunu yaptıktan sonra çeteler tarafından tehdit edildiğini açıkladı. Işık, çetenin davayla ilgilinen kim varsa el çektirmeye çalıştığını ifade ederken, tehditler için ise “vız gelir tırıs gider” dedi.
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14 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi, kaykay malzemesi almaya gittiği Kadıköy’de cinayete kurban gitmişti.
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Gazeteci Candaş Tolga ışık da tehdit edildiğini açıkladı.
Candaş Tolga Işık’ın paylaşımı 👇
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Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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