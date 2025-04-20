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Mattia Ahmet Minguzzi'nin Ailesini Programa Çıkarak Olan Candaş Tolga Işık’a Tehdit

Mattia Ahmet Minguzzi'nin Ailesini Programa Çıkarak Olan Candaş Tolga Işık’a Tehdit

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
20.04.2025 - 16:10

Gazeteci Candaş Tolga Işık, küçük yaşta cinayete kurban giden Mattia Ahmet Minguzzi’nin acılı ailesini programa çıkaracağını duyurmuştu.

Işık, programın duyurusunu yaptıktan sonra çeteler tarafından tehdit edildiğini açıkladı. Işık, çetenin davayla ilgilinen kim varsa el çektirmeye çalıştığını ifade ederken, tehditler için ise “vız gelir tırıs gider” dedi.

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14 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi, kaykay malzemesi almaya gittiği Kadıköy’de cinayete kurban gitmişti.

14 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi, kaykay malzemesi almaya gittiği Kadıköy’de cinayete kurban gitmişti.

Cinayet ile ilgili 18 yaşında küçük iki şüpheli tutuklanmıştı. Geçtiğimiz günlerde davanın ilk duruşması öncesinde ise küçük çocuğun mezarında vandallık yapılmıştı.

Mattia Ahmet Minguzzi’nin ailesi ise şüphelilerin arkadaşları tarafından tehdit ediliyordu.

Gazeteci Candaş Tolga ışık da tehdit edildiğini açıkladı.

Gazeteci Candaş Tolga ışık da tehdit edildiğini açıkladı.

Ekol TV’de Az Önce Konuştum programına yapan Candaş Tolga Işık, küçük çocuğun acılı ailesini programda konuk edeceğini duyurdu.

Işık sonrasında ise programın yapılmaması için çeteler tarafından tehdit edildiğini açıkladı.

Candaş Tolga Işık’ın paylaşımı 👇

Candaş Tolga Işık’ın paylaşımı 👇
twitter.com

'Programı yapmamam için beni tehdit ediyorlar. Vız gelir tırıs gider. 18'den küçük çocukları kriminalize edip sonra da suç makinasına çeviren bu çete, Minguzzi davasıyla ilgilenen kim varsa el çektirmeye çalışıyor. Anne, baba ve teyzeye koruma verildi. Düpedüz organize suç örgütü olan bu dosyaya asayiş şube niye bakıyor? Bir şehirden tüm Türkiye'ye suç işletiyorlar, tehditler savuruyorlar daha organize bir suç olabilir mi?'

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İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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