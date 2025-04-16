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7 Kişi Tutuklandı: Mattia Ahmet Minguzzi ile İlgili TikTok Yorumu Sonrasında Başına Gelmeyen Kalmadı

7 Kişi Tutuklandı: Mattia Ahmet Minguzzi ile İlgili TikTok Yorumu Sonrasında Başına Gelmeyen Kalmadı

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
16.04.2025 - 10:38

14 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi Kadıköy’de kaykay malzemesi almak için gittiği pazarda bıçaklanarak hayatını kaybetmişti. Minguzzi’nin cinayeti ile ilgili 18 yaşından küçük 2 zanlı geçtiğimiz günlerde hakim karşısında çıkmış ve dava ertelenmişti.

Mattia Ahmet Minguzzi cinayeti ile ilgili bir gelişme daha yaşandı. TikTok’ta bir paylaşımda Minguzzi’nin katillerine tepki gösteren lise öğrencisi U.A.Y., 18 yaşından küçük 7 kişi tarafından darbedildi. Olay sonrası yürütülen soruşturmada 7 suça süreklenen çocuk tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Mattia Ahmet Minguzzi’nin 14 yaşındaki korkunç bir cinayeti gitmesi gündemdeki yerini koruyor.

Mattia Ahmet Minguzzi’nin 14 yaşındaki korkunç bir cinayeti gitmesi gündemdeki yerini koruyor.

Minguzzi, Kadıköy’de arkadaşlarıyla gittiği pazarda bıçaklanmış ve hastanedeki yaşam savaşını kaybetmişti. Olayla ilgili 18 yaşındaki küçük 2 zanlı tutuklanmıştı.

Minguzzi ailesi olay sonrası sosyal medyadan tehdit edilmiş, küçük çocuğun mezarı duruşma öncesinde tahrip edilmişti.

Sabah Gazetesi’nden Yunus Emre Kavak’ın haberine göre, Mattia Ahmet Minguzzi cinayeti ile ilgili bir lise öğrencisi darbedildi.

Sabah Gazetesi’nden Yunus Emre Kavak’ın haberine göre, Mattia Ahmet Minguzzi cinayeti ile ilgili bir lise öğrencisi darbedildi.

İddiaya göre 16 yaşındaki lise öğrencisi U.A.Y., Ahmet Minguzzi ile ilgili bir haber gördü. Sosyal medya üzerinden gördüğü haberin altına katili kınayan bir yorum yaptı. 

Ne olduysa bundan sonra oldu. Bu yorumu gören bir grup önce lise öğrencisi U.A.Y'yi sosyal medya üzerinde tehdit etmeye başladı. Ardından cep telefonu numarasını bulup tehdit mesajları atmaya başladılar.

Kaynak

Parka çağırıp dövmüşler!

Parka çağırıp dövmüşler!

İddiaya göre bununla da yetinmeyen çete geçtiğimiz Cumartesi günü liseli genci arayıp Sancaktepe'deki evinin yakınında bulunan bir parka çağırdı. Parka giden U.A.T. neye uğradığını şaşırdı. Bir grup üzerine çullanıp onu darp etti. 

İhbar üzerine olay yerine giden sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan U.A.Y.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Yapılan çalışmalar sonucu olaya karıştığı tespit edilen 7 şüpheli gözaltına alındı. Hepsinin de 18 yaşından küçük olduğu öğrenilen 7 şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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