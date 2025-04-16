7 Kişi Tutuklandı: Mattia Ahmet Minguzzi ile İlgili TikTok Yorumu Sonrasında Başına Gelmeyen Kalmadı

İddiaya göre 16 yaşındaki lise öğrencisi U.A.Y., Ahmet Minguzzi ile ilgili bir haber gördü. Sosyal medya üzerinden gördüğü haberin altına katili kınayan bir yorum yaptı.

Ne olduysa bundan sonra oldu. Bu yorumu gören bir grup önce lise öğrencisi U.A.Y'yi sosyal medya üzerinde tehdit etmeye başladı. Ardından cep telefonu numarasını bulup tehdit mesajları atmaya başladılar.

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