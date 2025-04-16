7 Kişi Tutuklandı: Mattia Ahmet Minguzzi ile İlgili TikTok Yorumu Sonrasında Başına Gelmeyen Kalmadı
14 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi Kadıköy’de kaykay malzemesi almak için gittiği pazarda bıçaklanarak hayatını kaybetmişti. Minguzzi’nin cinayeti ile ilgili 18 yaşından küçük 2 zanlı geçtiğimiz günlerde hakim karşısında çıkmış ve dava ertelenmişti.
Mattia Ahmet Minguzzi cinayeti ile ilgili bir gelişme daha yaşandı. TikTok’ta bir paylaşımda Minguzzi’nin katillerine tepki gösteren lise öğrencisi U.A.Y., 18 yaşından küçük 7 kişi tarafından darbedildi. Olay sonrası yürütülen soruşturmada 7 suça süreklenen çocuk tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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Mattia Ahmet Minguzzi’nin 14 yaşındaki korkunç bir cinayeti gitmesi gündemdeki yerini koruyor.
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Sabah Gazetesi’nden Yunus Emre Kavak’ın haberine göre, Mattia Ahmet Minguzzi cinayeti ile ilgili bir lise öğrencisi darbedildi.
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Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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