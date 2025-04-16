onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Gündem
Gazeteci Cem Küçük ile Hukukçu Ersan Şen Canlı Yayında Birbirine Girdi

Gazeteci Cem Küçük ile Hukukçu Ersan Şen Canlı Yayında Birbirine Girdi

cem küçük
Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
16.04.2025 - 08:45

TGRT Haber’de yayınlanan “Taksim Meydanı” programında hukukçu Ersan Şen ile gazeteci Cem Küçük arasında kavga çıktı. Ersan Şen’in “Sen nereden biliyorsun ya savcı gelip sana mı haber veriyor? Sana mı konuşuyor? sözleri sonrasında ikili arasında tansiyon yükseldi.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

İşte Cem Küçük ile Ersan Şen arasındaki gerilimin görüntüleri...

TGRT Haber’de yayınlanan “Taksim Meydanı” programında avukat Ersan Şen ile gazeteci Cem Küçük birbirine girdi.

TGRT Haber’de yayınlanan “Taksim Meydanı” programında avukat Ersan Şen ile gazeteci Cem Küçük birbirine girdi.

Cem Küçük’e yüklenen Ersan Şen“Senin özelliğin ne ya her şeyi biliyorsun? Sen insanları canlı yayında mahkum ediyorsun” ifadelerini kullandı. Bunun üzerine çok sinirlenen Cem Küçük, Ersan Şen’e bağırdı.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
13
6
3
1
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın