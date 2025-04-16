Sırrı Süreyya Önder’in Ameliyatı Saatler Sonra Bitti: Aort Damarı Yırtılan Sırrı Süreyya Önder’in Son Durumu

DEM Parti Eş Genel Başkanları Tuncer Bakırhan ve Tülay Hatimoğulları ve Grup Başkanvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit, TBMM Meclis Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'in tedavi gördüğü hastaneye geldi.

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları,'Meclis Başkanvekili, DEM Parti milletvekilimiz ve aynı zamanda İmralı Heyeti üyemiz sevgili Sırrı Süreyya Önder, evinde geçirdiği kalp krizi sonrası çağrılan ambulansla ilk müdahalesi yapılarak hastaneye getirildi. Hastanede aort damarının yırtıldığı tespit edildi ve acilen ameliyata alındı. Saatlerdir ameliyatta; ameliyatın uzun süreceğini bekliyoruz. Doktorların bize verdiği bilgi bu yönde.

Bu süreçte başta siz değerli basın emekçileri ve halkımız olmak üzere; sağlık emekçilerine, doktorlara, hemşirelere, buraya gelen Sayın Vali’ye, telefonla arayarak ilgilenen siyasi parti başkanlarına, milletvekili arkadaşlarımıza ve halkımıza çok teşekkür ediyoruz.

Sırrı Süreyya Önder bugüne kadar çok badire atlattı. İnanıyoruz ki bu süreci de atlatacak. Bu ameliyattan da sağlıklı bir şekilde çıkacağına ve yaşamını sağlıklı bir şekilde sürdüreceğine yürekten inanıyoruz. Sağlık durumuyla ilgili yeni bilgiler geldikçe sizlerle paylaşacağız' şeklinde konuştu.