Sırrı Süreyya Önder’in Ameliyatı Saatler Sonra Bitti: Aort Damarı Yırtılan Sırrı Süreyya Önder’in Son Durumu
Dün gece geçirdiği kalp krizi sonrasında acil olarak hastaneye kaldırılan TBMM Başkanvekili olan DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder’in 10.5 saat süren ameliyatı tamamlandı, Sırrı Süreyya Önder yoğun bakımda ünitesinde müşahede altına alındı.
Ameliyat sonrası hastaneden yapılan açıklamada Önder'in yoğun bakıma alındığı ve hayati tehlikesinin sürdüğü bildirildi.
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Ameliyat sonrasında hastaneden yapılan açıklama şu şekilde:
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TBMM Başkanvekili olan DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, dün gece saatlerinde kalp krizi geçirerek hastaneye kaldırıldı.
DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan’dan Sırrı Süreyya Önder açıklaması:
Sırrı Süreyya Önder’in sağlık durumu hakkında DEM Parti’den yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
Dem Parti heyeti, Sırrı Süreyya Önder için hastanede.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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Allah şifa versin inşallah. Çok geçmiş olsun. İnşallah ameliyat başarılı geçmiştir ve en kısa zamanda sağlığına kavuşur.
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