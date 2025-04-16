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Sırrı Süreyya Önder’in Ameliyatı Saatler Sonra Bitti: Aort Damarı Yırtılan Sırrı Süreyya Önder’in Son Durumu

Sırrı Süreyya Önder’in Ameliyatı Saatler Sonra Bitti: Aort Damarı Yırtılan Sırrı Süreyya Önder’in Son Durumu

Sırrı Süreyya Önder
Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
16.04.2025 - 08:20 Son Güncelleme: 16.04.2025 - 10:44

Dün gece geçirdiği kalp krizi sonrasında acil olarak hastaneye kaldırılan TBMM Başkanvekili olan DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder’in 10.5 saat süren ameliyatı tamamlandı, Sırrı Süreyya Önder yoğun bakımda ünitesinde müşahede altına alındı. 

Ameliyat sonrası hastaneden yapılan açıklamada Önder'in yoğun bakıma alındığı ve hayati tehlikesinin sürdüğü bildirildi.

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Ameliyat sonrasında hastaneden yapılan açıklama şu şekilde:

Ameliyat sonrasında hastaneden yapılan açıklama şu şekilde:

Kalp rahatsızlığı nedeniyle dün gece hastaneye kaldırılan ve ameliyatı yaklaşık 12 saat süren TBMM Başkan vekil Sırrı Süreyya Önder'in sağlık durumu hakkında hastaneden yazılı açıklama yapıldı. Yapılan açıklamada Önder'in, 12 saat süren ameliyatın ardından tedavisinin yoğun bakımda sürdüğü ve hayati tehlikesinin devam ettiği belirtildi.

TBMM Başkanvekili olan DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, dün gece saatlerinde kalp krizi geçirerek hastaneye kaldırıldı.

TBMM Başkanvekili olan DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, dün gece saatlerinde kalp krizi geçirerek hastaneye kaldırıldı.

Aort damarı yırtılan Sırrı Süreyya Önder kaldırıldığı hastanede acil olarak ameliyata alındı. Hastaneden yapılan açıklamada ameliyatın 12 saate yakın sürdüğü belirtildi.

DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan’dan Sırrı Süreyya Önder açıklaması:

Sırrı Süreyya Önder’in sağlık durumu hakkında DEM Parti’den yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

Sırrı Süreyya Önder’in sağlık durumu hakkında DEM Parti’den yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

'DEM Parti İmralı Heyeti üyesi ve Meclis Başkanvekilimiz Sırrı Süreyya Önder bu akşam geçirdiği ciddi kalp rahatsızlığı nedeniyle hastaneye kaldırılmıştır. Durumu ciddiyetini koruyan Önder’e doktorlar tarafından gerekli müdahale yapılmaya devam edilmektedir. En kısa zamanda iyi haberlerini almak için sağlık durumunu titizlikle takip ediyoruz.'

Dem Parti heyeti, Sırrı Süreyya Önder için hastanede.

Dem Parti heyeti, Sırrı Süreyya Önder için hastanede.

DEM Parti Eş Genel Başkanları Tuncer Bakırhan ve Tülay Hatimoğulları ve Grup Başkanvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit, TBMM Meclis Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'in tedavi gördüğü hastaneye geldi. 

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları,'Meclis Başkanvekili, DEM Parti milletvekilimiz ve aynı zamanda İmralı Heyeti üyemiz sevgili Sırrı Süreyya Önder, evinde geçirdiği kalp krizi sonrası çağrılan ambulansla ilk müdahalesi yapılarak hastaneye getirildi. Hastanede aort damarının yırtıldığı tespit edildi ve acilen ameliyata alındı. Saatlerdir ameliyatta; ameliyatın uzun süreceğini bekliyoruz. Doktorların bize verdiği bilgi bu yönde.

Bu süreçte başta siz değerli basın emekçileri ve halkımız olmak üzere; sağlık emekçilerine, doktorlara, hemşirelere, buraya gelen Sayın Vali’ye, telefonla arayarak ilgilenen siyasi parti başkanlarına, milletvekili arkadaşlarımıza ve halkımıza çok teşekkür ediyoruz.

Sırrı Süreyya Önder bugüne kadar çok badire atlattı. İnanıyoruz ki bu süreci de atlatacak. Bu ameliyattan da sağlıklı bir şekilde çıkacağına ve yaşamını sağlıklı bir şekilde sürdüreceğine yürekten inanıyoruz. Sağlık durumuyla ilgili yeni bilgiler geldikçe sizlerle paylaşacağız' şeklinde konuştu.

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Özgür Özel'den geçmiş olsun mesajı:

Devlet Bahçeli’den Bakırhan’a geçmiş olsun telefonu geldi.

Devlet Bahçeli’den Bakırhan’a geçmiş olsun telefonu geldi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, kalp krizi geçirdiği için ameliyata alınan DEM Parti’li Sırrı Süreyya Önder’in sağlık durumuyla ilgili hastaneden detaylı bilgi aldı. Bahçeli, Tuncer Bakırhan’ı da arayarak geçmiş olsun dileklerini iletti.

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
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Halit Demir

Allah şifa versin inşallah. Çok geçmiş olsun. İnşallah ameliyat başarılı geçmiştir ve en kısa zamanda sağlığına kavuşur.

Levent Sağlam

Semih Özbey’i ve diğer şehit olan arkadaşlarını unutmadık, UNUTMAYACAĞIZ …

nazifegurergil1957

anamdan bilirim bu ameliyatı, doktorlarımız cokk iyiler allah razı olsun büyük geçmiş olsun allah acil şifalar versin inşallah cokk sağlıklı uzun ömürler dil... Devamını Gör