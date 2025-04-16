Kayınvalidesini Hamile Bırakan Damadın Babasının Aileyi Arayarak "Oğlum Sapıktır" Diye Uyardığı Ortaya Çıktı

Esra Erol'da programında son günlerde Türkiye'yi ayağa kaldıran bir olay işleniyor. 25 yaşındaki zihinsel engelli Dilek'in 21 yaşındaki Cuma adlı nişanlısının, 47 yaşındaki kayınvalidesiyle birlikte olduğu ortaya çıktı. Altınları da alarak kaçan ikilinin resmi olmayan nikah kıydığı öğrenilirken, anne Güldane'nin 3 aylık hamile olduğu iddia edildi.

Dün yayına bağlanan Cuma'nın babası Salih, bir kez daha şoke edecek açıklamalarda bulundu. Salih'in Dilek'in ailesini arayarak 'Oğlum sapıktır, evinde yatırma' dediği öğrenildi.