Kayınvalidesini Hamile Bırakan Damadın Babasının Aileyi Arayarak "Oğlum Sapıktır" Diye Uyardığı Ortaya Çıktı
Esra Erol'da programında son günlerde Türkiye'yi ayağa kaldıran bir olay işleniyor. 25 yaşındaki zihinsel engelli Dilek'in 21 yaşındaki Cuma adlı nişanlısının, 47 yaşındaki kayınvalidesiyle birlikte olduğu ortaya çıktı. Altınları da alarak kaçan ikilinin resmi olmayan nikah kıydığı öğrenilirken, anne Güldane'nin 3 aylık hamile olduğu iddia edildi.
Dün yayına bağlanan Cuma'nın babası Salih, bir kez daha şoke edecek açıklamalarda bulundu. Salih'in Dilek'in ailesini arayarak 'Oğlum sapıktır, evinde yatırma' dediği öğrenildi.
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Esra Erol'da programına damadından hamile kalan Güldane'nin hikayesi damga vurdu.
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Cuma'nın babası Salih yayına katılarak Güldane ve Cuma hakkında açıklamalarda bulundu.
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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