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Kayınvalidesini Hamile Bırakan Damadın Babasının Aileyi Arayarak "Oğlum Sapıktır" Diye Uyardığı Ortaya Çıktı

Kayınvalidesini Hamile Bırakan Damadın Babasının Aileyi Arayarak "Oğlum Sapıktır" Diye Uyardığı Ortaya Çıktı

Esra Erol
Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
16.04.2025 - 08:26

Esra Erol'da programında son günlerde Türkiye'yi ayağa kaldıran bir olay işleniyor. 25 yaşındaki zihinsel engelli Dilek'in 21 yaşındaki Cuma adlı nişanlısının, 47 yaşındaki kayınvalidesiyle birlikte olduğu ortaya çıktı. Altınları da alarak kaçan ikilinin resmi olmayan nikah kıydığı öğrenilirken, anne Güldane'nin 3 aylık hamile olduğu iddia edildi.

Dün yayına bağlanan Cuma'nın babası Salih, bir kez daha şoke edecek açıklamalarda bulundu. Salih'in Dilek'in ailesini arayarak 'Oğlum sapıktır, evinde yatırma' dediği öğrenildi.

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Esra Erol'da programına damadından hamile kalan Güldane'nin hikayesi damga vurdu.

Esra Erol'da programına damadından hamile kalan Güldane'nin hikayesi damga vurdu.

Son günlerde en çok konuşulan konulardan biri olan olayda, 25 yaşındaki Dilek ile babası Esra Erol'da programına 47 yaşındaki anne Güldane ile 21 yaşındaki damat Cuma'nın kaçması üzerine başvurdu. Zihinsel engelli Dilek, annesi ve nişanlısından şiddet gördüğünü ve tehdit edildiğini açıkladı. Anne Güldane'nin 3 aylık hamile olduğu iddia edilirken, Cuma ve Güldane'nin resmi olmayan nikahla evlendikleri öğrenildi.

Yayının ihbar kabul edilmesinin ardından Cuma ve Güldane, tehdit ve adam yaralama iddiasıyla gözaltına alındı.

Cuma'nın babası Salih yayına katılarak Güldane ve Cuma hakkında açıklamalarda bulundu.

Cuma'nın babası Salih yayına katılarak Güldane ve Cuma hakkında açıklamalarda bulundu.

Güldane ve Cuma'nın ilişkisini onayladığını dile getiren Cuma'nın babası Salih, resmi olmayan nikahla evlenmeleri için 'Birbirlerini sevmişler, evlendiler.' dedi.

Salih, daha önce Dilek'in babası Turan'ı arayarak 'Oğlum sapıktır, evinde yatırma.' dediğini açıkladı. Bunun üzerine Turan da damadını evden göndermiş. Salih, yeniden eve aldığı için Turan'ı suçladı.

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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