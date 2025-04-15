Engelli Nişanlısının Annesini Hamile Bırakmıştı: Esra Erol'da Programında Damatla Kayınvalide Gözaltına Alındı
Esra Erol'da programında tüm Türkiye'de konuşulan bir olay yaşandı. 25 yaşındaki zihinsel engelli Dilek'in 21 yaşındaki nişanlısı Cuma, 47 yaşındaki annesiyle birlikte kaçtı. Üstelik anne Güldane'nin Cuma'dan hamile olduğu iddia edildi. Zihinsel engelli Dilek'i tehdit ettikleri ve şiddet uyguladığı iddia edilen ikili için yayın ihbar kabul edildi ve Cuma ile Güldane canlı yayında gözaltına alındı.
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Türkiye'yi olaya kaldıran olayda zihinsel engelli Dilek, nişanlısı ve annesinin kaçtığı iddiasıyla Esra Erol'a başvurdu.
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Yayına katılan Güldane ve Cuma evleneceklerini söylediler.
Yayın ihbar kabul edildi, Güldane ve Cuma tehdit ve adam yaralama suçlarından canlı yayında gözaltına alındı.
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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