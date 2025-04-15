onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
TV
Engelli Nişanlısının Annesini Hamile Bırakmıştı: Esra Erol'da Programında Damatla Kayınvalide Gözaltına Alındı

Engelli Nişanlısının Annesini Hamile Bırakmıştı: Esra Erol'da Programında Damatla Kayınvalide Gözaltına Alındı

Esra Erol
Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
15.04.2025 - 19:37

Esra Erol'da programında tüm Türkiye'de konuşulan bir olay yaşandı. 25 yaşındaki zihinsel engelli Dilek'in 21 yaşındaki nişanlısı Cuma, 47 yaşındaki annesiyle birlikte kaçtı. Üstelik anne Güldane'nin Cuma'dan hamile olduğu iddia edildi. Zihinsel engelli Dilek'i tehdit ettikleri ve şiddet uyguladığı iddia edilen ikili için yayın ihbar kabul edildi ve Cuma ile Güldane canlı yayında gözaltına alındı.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Türkiye'yi olaya kaldıran olayda zihinsel engelli Dilek, nişanlısı ve annesinin kaçtığı iddiasıyla Esra Erol'a başvurdu.

Türkiye'yi olaya kaldıran olayda zihinsel engelli Dilek, nişanlısı ve annesinin kaçtığı iddiasıyla Esra Erol'a başvurdu.

25 yaşındaki Dilek, 21 yaşındaki nişanlısı Cuma'nın 47 yaşındaki annesi Güldane ile kaçtığını söyledi. İkilinin 'fazla samimi' olduğunu ve her yere birlikte gittiğini söyleyen Dilek, Esra Erol'da programının dünkü yayınında şiddet gördüğünü de itiraf etti.

Yayına bağlanan bir izleyici, Güldane'nin Cuma'dan 3 aylık hamile olduğunu söyledi.

Detaylar:

Yayına katılan Güldane ve Cuma evleneceklerini söylediler.

Yayına katılan Güldane ve Cuma evleneceklerini söylediler.

Cuma, nişanlısı Dilek'in engelli olduğunun kendisinden saklandığını, bu yüzden Dilek'i istemediğini, Güldane ile evleneceklerini söyledi.

Anne Güldane ise aralarında yaşananların çok normal olduğunu, kızına şiddet uygulamadığını dile getirdi.

Yayın ihbar kabul edildi, Güldane ve Cuma tehdit ve adam yaralama suçlarından canlı yayında gözaltına alındı.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
12
11
3
1
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın